Немного невеселой статистики. От 7 до 9 млн украинцев работают за рубежом. Это по данным Министерства социальной политики. И это - половина работающих украинцев. За три квартала 2018 они перевели домой $ 8 млрд - то есть за год будет примерно 11 млрд долларов США. На 2 млрд больше, чем в 2017. Частные переводы только за июль-август 2018 - 7,5% от ВВП страны. Это официальные данные Нацбанка.

По новой программе МВФ в течение 14 мес. предоставит Украине $ 3,9 млрд. Это почти в три раза меньше, чем люди за год переводят с заработок.

Разумеется, больше всего украинцев работают в Польше. Пока что. Несколько недель назад правительство Германии таки одобрило два законопроекта, которые точно повлияют, а впоследствии существенно изменят трудовую миграционную ситуацию и в Украине, и в Польше. В Германии средняя зарплата в два раза выше, чем в Польше, плюс миллион вакантных рабочих мест. Как только немецкий рынок труда открывается для украинцев, эксперты прогнозируют, что Польша теряет до трети роста ВВП.

Было бы интересно увидеть цифры и услышать мнение в Украине: А сколько теряет украинская экономика, если до половины трудоспособного населения работает за пределами Украины? И почему украинский бизнес сегодня вместо того, чтобы инвестировать средства в собственное развитие, все больше склоняется к тому, чтобы не рисковать и подождать реальных изменений?