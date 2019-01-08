МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Блоги - Новости экономики

Роман Насиров
Роман Насиров
Украинский политик. Глава Государственной фискальной службы Украины. Президент Федерации дзюдо УкраиныВсе статьи автора

Почему наши люди работают на ВВП других стран?

1.3тЧитать материал на украинском

Немного невеселой статистики. От 7 до 9 млн украинцев работают за рубежом. Это по данным Министерства социальной политики. И это - половина работающих украинцев. За три квартала 2018 они перевели домой $ 8 млрд - то есть за год будет примерно 11 млрд долларов США. На 2 млрд больше, чем в 2017. Частные переводы только за июль-август 2018 - 7,5% от ВВП страны. Это официальные данные Нацбанка.

Почему наши люди работают на ВВП других стран?

По новой программе МВФ в течение 14 мес. предоставит Украине $ 3,9 млрд. Это почти в три раза меньше, чем люди за год переводят с заработок.

Разумеется, больше всего украинцев работают в Польше. Пока что. Несколько недель назад правительство Германии таки одобрило два законопроекта, которые точно повлияют, а впоследствии существенно изменят трудовую миграционную ситуацию и в Украине, и в Польше. В Германии средняя зарплата в два раза выше, чем в Польше, плюс миллион вакантных рабочих мест. Как только немецкий рынок труда открывается для украинцев, эксперты прогнозируют, что Польша теряет до трети роста ВВП.

Было бы интересно увидеть цифры и услышать мнение в Украине: А сколько теряет украинская экономика, если до половины трудоспособного населения работает за пределами Украины? И почему украинский бизнес сегодня вместо того, чтобы инвестировать средства в собственное развитие, все больше склоняется к тому, чтобы не рисковать и подождать реальных изменений?

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Роман НасировРоман Насиров
Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
Украина

Наши блоги