Российский след и невыплаченные 6,5 млрд: как Украина уже четыре года воюет против 'Тедиса'

Резонансное табачное дело, которое тянется с 2016 года, кажется, зашло в тупик. Еще в 2016 году по обвинению в монополии АМКУ наложил большой штраф на дистрибьютора сигарет "Тедис Украина". Компания Бориса Кауфмана начала войну в судах и до сих пор полностью не выплатила его.

В октябре 2019 АМКУ во второй раз оштрафовал компании и всех участников сговора на небывалую в истории Украины сумму – 6,5 млрд грн. За это время сменилось несколько глав Антимонопольного комитета, однако ни один из них до сих пор не может похвастаться успешным взысканием с монополиста штрафа в полной мере.

OBOZREVATEL разобрался, почему власть до сих пор не смогла получить 6,5 млрд гривен от участников сигаретного заговора.

Русский след

Созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 была переименована в ООО "Тедис Украина". Она связана с российским олигархом Игорем Кесаевым.

Сама "Мегаполис-Украина" опровергла прямую связь с российской "Мегаполис", совладелец которой является производителем оружия для Вооруженных Сил России.

"Компания ГК "Мегаполис" не является участником или бенефициаром "Мегаполис-Украина". Конечными бенефициарами "Мегаполис-Украина" значатся четыре физических лица, двое из которых являются гражданами Украины, один – гражданин Ирландии и один – гражданин Великобритании", – ответили в компании.

По данным государственного реестра, директором "Мегаполис-Украина" был гражданин России Левон Багдасарян, а ее учредителями – шесть кипрских офшоров.

Среди них – Megapolis Holdings (Overseas) Limited. Директором компании является россиянин Игорь Бабиченко, который с 2003 по 2006 год работал заместителем финансового директора российского "Мегаполиса".

Как отмечается, в этом же оффшоре директорами фигурируют граждане и других стран.

Кроме того, Megapolis Holdings (Overseas) Limited владеет долей в российской розничной сети магазинов "Дикси", которая занимается оптовой торговлей товарами первой необходимости. Компания "Дикси" входит в бизнес-империю Игоря Кесаева.

Совладелец российского "Мегаполис" Сергей Кациев – известный производитель оружия для Российских Вооруженных Сил. Он является владельцем завода имени Дехтярева, который производит стрелковое оружие и ракетные установки, которые сегодня Российская Федерация использует против украинских военных на Донбассе.

Скандал в Украине

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в "Тедис". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", – сообщал министр.

Обыски в "Тедисе" Слово и Дело

Обыски в "Тедисе" Слово и Дело

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо-республик и неуплате налогов".

Однако АМКУ обратил внимание на компанию-монополиста еще в 2016 году. Тогда Антимонопольный комитет выдвинул громкие обвинения против "Тедис Украина".

"В 2011–2012 годах четыре производители сигарет сократили количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему – Tedis Ukraine. Как следствие, в 2013 году последний стал монополистом на рынке с долей 99,43%. В общем сумма штрафов по указанному делу достигла 6,5 млрд грн", – заявил Антимонопольный кабинет.

Участники дела:

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (должен уплатить 370 млн грн штрафа) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн) "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн) "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистрибьютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Стоит отметить, что из указанных 6,5 млрд грн штрафов 3,4 млрд должен заплатить в госбюджет непосредственно сам Tedis. Штраф был наложен еще в ноябре 2019 года. Прошло ДЕВЯТЬ месяцев, а Tedis штраф не платит. Стоит отметить, что это самый большой штраф в истории Украины.

Журналист Юрий Бутусов объяснил, каким образом была создана монопольная схема "Тедиса".

По его словам, во времена Януковича с помощью банального "криминального рэкета" все розничные структуры по торговле сигаретами были ликвидированы.

"А на рынок розничных продаж – всех продаж во всех киосках, во всех заправках, всех маленьких магазинах, зашла одна компания – Tedis. И все производители сигарет с ней заключили долгосрочные контракты. Ну, так резко сами захотели, иначе, им намекнули в МВД и СБУ, что вообще потеряют свой рынок сбыта", – пояснил главный редактор "Цензор.нет".

Монополию на дистрибуцию сигарет забрал "Тедис" википедия

Он утверждает, что объемы денег там концентрируются колоссальные – по данным самого Tedis, выручка за 2019 год – более 60 млрд грн только официальных доходов.

По информации главы налоговой Алексея Любченко, именно сигаретные схемы – главная сфера для скруток НДС (именно Tedis пока не обвиняют ни в чем, просто констатируют, что продажа сигарет – главная дыра для уклонения от уплаты налогов). Уже в 2021-м заканчиваются контракты с "Тедисом" у крупнейших иностранных компаний.

Как государство воюет с "Тедис" в судах уже 4 года

Табачное дело начиналось при предыдущем руководителе АМКУ Юрие Терентьеве, еще четыре года назад – 16 декабря 2016 было принято решение №551-Р, которым было установлено:

ООО "Тедис Украина" занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет – его доля достигала 99,43%;

Компания злоупотребляла своим монопольным положением, завышая цены на продукцию и не допуская на рынок других участников (отгрузки сигарет не проводились другим предприятиям, их не допускали на рынок);

Был наложен штраф более чем 430 млн грн;

Компания обжаловала это решение в судах, но все постановления были в пользу АМКУ. А постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 является окончательной, вступило в силу и не может быть обжаловано.

Стоит отметить, что с тех пор "Тедис" оплатил 300 млн гривен в пользу первого штрафа (был наложен в 2016 году). Однако 130 млн гривен компания до сих пор не выплатила.

Как пояснила экс-представитель президента в АМКУ Агия Загребельская, причиной такого поведения "Тедиса" является более жесткая политика Антимонопольного комитета в отношении ее.

"Как только государство продемонстрировало, что они больше не будут уговаривать, а будут использовать принуждение и пришли в компанию "Тедис" с обысками, то сразу компания заплатила 300 млн из 430 млн грн, которые были наложены. 130 млн грн компания до сих пор не заплатила. Одной из причин такого поведения является лояльность использования средств по принудительному взысканию штрафов АМКУ", – пояснила она в комментарии OBOZREVATEL.

Загребельская добавила, что до событий 2016 года АМКУ вообще не использовал механизм ареста счетов через суд и ждал годами, пока компания обжалует штраф в 3-х инстанциях. Затем ждал, пока компания получит взыскание о штрафе, который также будет оспаривать в судах, и только потом шел в исполнительную службу – через 3-5 лет.

По ее словам, когда АМКУ наконец приходил в исполнительную службу за взысканием штрафа, то средств компании уже не было. С помощью различных схем было отчуждено имущество и заставить оплатить штраф уже не было возможности.

Экс-чиновница отметила, что в целом процент штрафов, который накладывает АМКУ и реально уплачиваются в бюджет, составляет не более 10% в год.

Первый прецедент

24 июля 2020 года один из крупнейших производителей сигарет "Империал Тобакко" выплатил 460 млн грн штрафа, наложенного АМКУ за монопольный сговор ОО Tedis и четырех производителей сигарет.

По словам Бутусова, штраф в размере 460 млн от "Империал Тобакко" стал колоссальным прецедентом. "Штраф показывает, что у государства есть достаточные рычаги влияния на империю Кауфмана – суды поддерживают решение АМКУ, и если заплатила одна компания, следовательно, взыскать можно все 6,5 млрд из всех участников схемы", – считает журналист.

И уже 5 августа Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу АМКУ в споре с ЗАО "Филип Моррис Украина" (ФМУ) и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" о нарушении конкуренции на рынке дистрибуции табачных изделий.

В компании сразу сообщили, что намерены оплатить штраф в размере 1,18 млрд грн. "Только чтобы избежать начисления ФМУ ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которое в соответствии со статьей 56 Закона Украины О защите экономической конкуренции равно 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", – сказано в заявлении производителя сигарет.

По словам Загребельской, дело не в пени, как заявили в "Филип Моррис", а в показательном аресте счетов компании-дистрибьютора "Тедис".

"Они, увидев на примере "Тедиса", что происходит, если АМКУ примет более жесткие меры и будет ходатайствовать об аресте счетов, уже заранее готовы заплатить. Мы видим результаты такого поведения АМКУ. Конечно, они это обосновали тем, что не хотят дальше платить пеню, потому что за каждый день просрочки начисляется пеня. По моему мнению, их побудило решение АМКУ об аресте счетов "Тедис", – объяснила экс-представитель президента в АМКУ.

Однако, по ее словам, для АМКУ это еще не окончательная победа, поскольку Комитету еще предстоит побороться за штраф в судах.

"Сейчас АМКУ будет представлять интересы в судах, чтобы решение осталось в силе. Но если Апелляционный или Верховный суд решит, что незаконно, то нам придется эти средства возвращать из бюджета. Пока это обжалование не закончится, АМКУ не будет принимать меры для того, чтобы арестовать счета компаний", – объяснила Загребельская.

Прогноз

Шанс того, что международные компании, которые фигурируют в "схеме Тедис" оплатят штраф существует, отметила экс-представитель президента в АМКУ. Поскольку, по ее мнению, мировые табачные компании не хотят запятнать свой имидж и просто оплатить штраф после всех обжалований в судах для них будет проще.

"Есть вероятность, что производители заплатят, потому что это транснациональные компании с мировым именем и у них есть определенные стандарты работы. Штрафы, признанные судами, открытые исполнительные производства негативно отображаются на их репутации. Если в судах поддержат АМКУ, что компании нарушили и должны заплатить штрафы, то они заплатят", – отметила она.

Однако, относительно самого дистрибьютора "Тедис" у Загребельской такой уверенности нет.

"Это зависит от того, будет ли существовать компания со своими активами и оборотами. А это зависит от того, какую модель оптовой дистрибуции на рынке выберет государство. Если сегодня производители изменят всех своих дистрибьюторов и не будут в дальнейшем работать с "Тедис", то соответственно компания может и не заплатить штраф, потому что у нее будет возможность вывести активы. А дальше она просто превратится в компанию-"пустышку", – объяснила эксперт.

По ее прогнозу, если же "Тедис" останется на рынке дистрибуции, то штраф компания заплатит. Ведь в таком случае, "Тедис" не сможет перебросить свой опыт на другое юридическое лицо и ей придется продолжать работать на рынке.

Таким образом, в настоящее время все зависит от действий государства и АМКУ. Успешным или нет будет результат "дела Тедис", напрямую связан с тем, какую стратегию выберет регулятор.