Беларусь отказалась от транзита газа через Украину: всплыла связь с "Газпромом"

Беларусь не заинтересована в импорте и экспорте газа в Украину поскольку белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь", собственники которой находятся в России.

Об этом заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

"Мы отправили еще раз письма с предложениями о сотрудничестве, но ответа не получили. Белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь". Собственник этой компании – российский "Газпром", поэтому им не интересно импортировать европейский газ в Беларусь", – рассказал он.

ГТС Украины 112.ua

По его словам, похожая ситуация обстоит и с Молдовой. Там 60% "Молдовагаз" контролирует "Газпром". Поэтому Кишинев вынужден закачивать газ по невыгодным для себя ценам.

"Мы считали, если бы Молдова покупала у европейцев газ, и поставляла его через украинскую территорию, им бы этот газ обходился по $134 за куб. Так, они бы сэкономили $40 на каждом кубе. У России они закупают газ по $174 за один кубометр. Фактически они могли бы сейчас экономить по $10 млн в месяц, если бы покупали газ в Европе и импортировали его через Украину", – подчеркнул Макогон.

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