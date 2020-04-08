Беларусь отказалась от транзита газа через Украину: всплыла связь с "Газпромом"

Беларусь не заинтересована в импорте и экспорте газа в Украину поскольку белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь", собственники которой находятся в России.
Об этом заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью LIGA.net.
"Мы отправили еще раз письма с предложениями о сотрудничестве, но ответа не получили. Белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь". Собственник этой компании – российский "Газпром", поэтому им не интересно импортировать европейский газ в Беларусь", – рассказал он.
ГТС Украины
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По его словам, похожая ситуация обстоит и с Молдовой. Там 60% "Молдовагаз" контролирует "Газпром". Поэтому Кишинев вынужден закачивать газ по невыгодным для себя ценам.
"Мы считали, если бы Молдова покупала у европейцев газ, и поставляла его через украинскую территорию, им бы этот газ обходился по $134 за куб. Так, они бы сэкономили $40 на каждом кубе. У России они закупают газ по $174 за один кубометр. Фактически они могли бы сейчас экономить по $10 млн в месяц, если бы покупали газ в Европе и импортировали его через Украину", – подчеркнул Макогон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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