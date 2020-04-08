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8 апреля • обновлено в 16:09
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Беларусь отказалась от транзита газа через Украину: всплыла связь с "Газпромом"

5.2т
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Беларусь не заинтересована в импорте и экспорте газа в Украину поскольку белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь", собственники которой находятся в России.

Об этом заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

"Мы отправили еще раз письма с предложениями о сотрудничестве, но ответа не получили. Белорусским оператором ГТС является компания "Газпром трансгаз Беларусь". Собственник этой компании – российский "Газпром", поэтому им не интересно импортировать европейский газ в Беларусь", – рассказал он.

ГТС Украины

ГТС Украины

112.ua

По его словам, похожая ситуация обстоит и с Молдовой. Там 60% "Молдовагаз" контролирует "Газпром". Поэтому Кишинев вынужден закачивать газ по невыгодным для себя ценам.

"Мы считали, если бы Молдова покупала у европейцев газ, и поставляла его через украинскую территорию, им бы этот газ обходился по $134 за куб. Так, они бы сэкономили $40 на каждом кубе. У России они закупают газ по $174 за один кубометр. Фактически они могли бы сейчас экономить по $10 млн в месяц, если бы покупали газ в Европе и импортировали его через Украину", – подчеркнул Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
газопровод
Место
Украина
Теги
газ "Оператор ГТС Украины"
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
дело в том, что и лукашенко и додон из этих 174$, по 30-50 долларов кладут себе в карман за сотрудничество с газпромом.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Со свынофермой никаких дел иметь нельзя,это гадость.
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К**п Злой
К**п Злой
Бабаев Бабай, это точно, раССея - она такая. Хехе...
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Бабаев Бабай, 100%
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Экономика

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