Медики Украины поддержали идею о почасовой оплате для врачей на период карантина

Медики Украины поддержали министра здравоохранения Илью Емца в вопросе о введении почасовой оплаты труда в условиях вспышки коронавируса.
Об этом говорится во вторник, 24 марта, в сообщении Минздрава на страничке в Facebook.
Как сообщается, письма со словами поддержки начали поступать в Министерство по всей Украине. Сейчас таких обращений уже несколько десятков.
"Считаем, что Ваша инициатива о введении почасовой оплаты для медицинских и других работников, которые непосредственно занимаются лечением украинский от коронавирусной инфекции - это важный шаг. Это шаг, который показывает, что врачи действительно стали важными не только на словах, но и на деле. Это шаг, который хоть как-то компенсирует самоотверженный подход наших медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая больных COVID-19. Этот шаг – символ веры и надежды на такую долгожданную реформу системы здравоохранения, где каждый медицинский работник будет чувствовать себя достойным", – говорится в одном из писем.
Медицинское сообщество Украины поддержало шаги министра в борьбе с коронавирусом, восстановлении престижа врачебной профессии и поддержке украинских медиков.
Ранее глава Минздрава Илья Емец предложил ввести почасовую оплату для медиков, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.
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