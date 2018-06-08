Победа "Нафтогаза": "Газпром" вскоре лишится активов в США

В США скоро арестуют активы российского монополиста "Газпром" в связи с отказом выполнять решение Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает "Гордон".

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж и по транзиту, и по поставкам газа. Друзья, $4,6 мдрд Украина вытаскивает из кармана страны-агрессора. Подчеркну, что $2 мдрд мы уже получили через зачет наших задолженностей по 2014–2015 годам. А чтобы получить $2,6 млрд, которые "Газпром" отказывается нам платить, самые лучшие юристы мира, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы в Британии, Нидерландах, в США – в ближайшее время, в Швейцарии", – отметил Порошенко.

Он добавил, что в Украине никому не позволено грабить. В том числе, коррупционерам и политикам-попутистам как внутри, так и за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долл. долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях. В свою очередь, украинская компания предложила российскому монополисту вести переговоры.