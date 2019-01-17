Победа над "Газпромом": Украина начала получать первые деньги

НАК "Нафтогаз Украины" уже начал получать средства от российского газового монополиста "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
"Списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает УНИАН.
Кроме того, Украина инициировала юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях.
По его словам, в трех из них – Голландии, Швейцарии и Великобритании – уже прошли аресты и у "Нафтогаза" в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже активов "Газпрома".
При этом Коболев заявил, что оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов с российского газового монополиста.
"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", – резюмировал Коболев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.
5 ноября НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
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