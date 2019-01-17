Победа над "Газпромом": Украина начала получать первые деньги

НАК "Нафтогаз Украины" уже начал получать средства от российского газового монополиста "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает УНИАН.

Кроме того, Украина инициировала юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях.

По его словам, в трех из них – Голландии, Швейцарии и Великобритании – уже прошли аресты и у "Нафтогаза" в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже активов "Газпрома".

При этом Коболев заявил, что оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов с российского газового монополиста.

"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", – резюмировал Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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