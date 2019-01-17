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МирСпорт

/Новости экономики

Победа над "Газпромом": Украина начала получать первые деньги

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НАК "Нафтогаз Украины" уже начал получать средства от российского газового монополиста "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает УНИАН.

Кроме того, Украина инициировала юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях.

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По его словам, в трех из них – Голландии, Швейцарии и Великобритании – уже прошли аресты и у "Нафтогаза" в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже активов "Газпрома".

При этом Коболев заявил, что оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов с российского газового монополиста.

"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", – резюмировал Коболев.

Победа над "Газпромом": Украина начала получать первые деньги

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Ну и как после этого с хохлами работать? Почему в решении суда не учитывался пункт договора" Бери или плати"? А учли только то, что транзита было меньше. А за это не было предусмотрено штрафов. Связались с хохлами, теперь пожинаем плоды
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Проходил мимо
Проходил мимо
Премию себе не забыл выписать и матушке отправить?)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Коболев просто клоун!
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