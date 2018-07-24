Украинцев лишили тысяч рабочих мест, а Госбюджет - миллиардов: чем грозит скандальное решение Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на решение Верховной Рады, которое могло дать украинцам тысячи рабочих мест, а Государственному бюджету - миллиарды гривен. Речь идет о законопроекте №5495 - о криминализации контрабанды леса-кругляка.

Более того, глава государства, по сути, пошел против премьер-министра Владимира Гройсмана, объявившего войну контрабанде и публично поддержавшего заблокированный законопроект.

Одна из основных причин вето Порошенко - статья о 8-летнем моратории на экспорт топливной древесины из Украины в Европейский Союз. Именно она и стала камнем преткновения для Администрации президента. Хотя цифры говорят сами за себя - мораторий эффективен.

Теоретически у Верховной Рады есть возможность преодолеть вето гаранта - найти 300 голосов в поддержку законопроекта. Впрочем, на деле это почти нереально. Подробнее - разбирался OBOZREVATEL.

Почему нужно сажать за контрабанду

Только за год работы моратория капитальные инвестиции выросли вдвое. Несырьевой экспорт увеличился на 4 млрд грн. В Украине созданы десятки новых предприятий, а значит - тысячи рабочих мест. Зарплаты в отрасли растут. Не говоря уже о пользе для экологии и многострадальных Карпат.

Но остается главная проблема - контрабанда леса и европейский бизнес, закрывающий глаза на сомнительное происхождение сырья. Если вычесть нелегальный вывоз древесины из уравнения, экономический и экологический эффект моратория мог бы стать в разы большим. Для этого и нужна криминализация контрабанды.

Український БезЛіс.

І таки состави йдуть три рази на день, сім днів на тиждень. pic.twitter.com/hoCQCnb7zR — Evhen (@evhen_n) 30 июня 2018 г.

Принятый Радой законопроект вносил несколько важных изменений в Уголовный и Административный кодексы Украины в части ужесточения ответственности за нелегальный вывоз стратегического сырья.

Как ранее уже писал OBOZREVATEL, проект закона дает реальный срок за контрабанду древесины за границу. На данный же момент за подобное правонарушение можно отделаться лишь штрафом. А в законопроекте №5495 указано, что в зависимости от степени тяжести нарушения, преступник может получить до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, дополнение к основной части закона предусматривает введение 8-летнего моратория на экспорт за границу украинской топливной древесины. Также законопроект ограничивает использование необработанных деревоматериалов на внутреннем рынке до 25 млн кубометров в год.

Владимир Гройсман

Учитывая объемы контрабанды, а по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в прошлом году они составили 70 миллиардов грн, законопроект мог реально изменить ситуацию в лучшую сторону. Но президент решил иначе.

Почему Порошенко наложил вето?

Не то чтобы решение президента стало сюрпризом. Еще в середине прошлой недели один из авторов инициативы, нардеп от Радикальной партии Виктор Галасюк высказал опасение, что Порошенко может не подписать закон. Причина - люди, связанные с контрабандой леса, уже вышли на Администрацию Президента с предложением повременить с принятием закона.

И вот опасения нардепа подтвердились. По его словам, команда президента прикрывается пунктом в Соглашении об ассоциации Украины в Европейский Союз, но по факту на Петра Порошенко попросту давят серьезные контрабандисты.

“На Банковой настаивают исключить из закона норму о моратории на экспорт дров. Формально прикрываются Соглашением об ассоциации с ЕС. Но по факту официально заявляю, что и нынешний мораторий, и прописанная в законопроекте норма о запрете экспорта дров - попадают в часть исключения Соглашения с ЕС. Именно поэтому они полностью легитимны и отвечают интересам Украины, а также международным договоренностям”, - пояснил в комментарии OBOZREVATEL Галасюк.

Борьба проиграна?

Практически синхронно с информацией о неподписании проекта закона на своей странице в Twitter Гройсман в пику президенту в очередной раз пообещал разобраться с коррупционерами на таможне.

"Мы выясним, какие лесхозы занимаются контрабандой, кто давал заключение о топливной древесине, какие люди ее выпускали. Мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким", - подчеркнул премьер-министр.

Потрібно об’єднаними зусиллями провести аудит всіх лісогосподарств, щоб ми знали, скільки вирублено лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб ми могли розпочати його відновлення.

Наші дії будуть повністю скоординовані. pic.twitter.com/2Nqdr1Li2n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июля 2018 г.

Реакция незамедлительно последовала и от инициаторов законопроекта, в частности, главы Радикальной партии Олега Ляшко. По словам политика, президент своими действиями фактически уничтожает промышленность и обрекает украинцев на безработицу.

“Наложив вето на закон и не давая возможности ввести криминальную ответственность за контрабанду, президент освящает миллиардные контрабандные потоки, усиливает безработицу украинцев, уничтожает деревообрабатывающую и мебельную отечественную промышленность. Десятки тысяч украинцев вместо того, чтобы зарабатывать в Украине из-за контрабанды едут на заработки за границу. Потому что легальный бизнес, легальное производство, проигрывают контрабандистам, которые не платят налоги. Я уже не говорю про экологию, когда варварски уничтожают леса и никто их не восстанавливает”, - пояснил свою позицию OBOZREVATELОлег Ляшко.

При этом, по словам нардепа, у парламента не найдется 300 голосов, чтобы преодолеть вето главы государства.

“Оценка очевидна: контрабандисты и миллиардные потоки президенту и его окружению ближе, чем легальные рабочие места, зарплаты украинцев, рост экономики, восстановление деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Фактически наложение вето на закон - это сигнал всем контрабандистам: и далее ничего вам за это не будет, вы будете обходиться легким перепугом, штрафом в 300 грн и далее будете миллионы тонн контрабанды вывозить, создавать рабочие места нашим конкурентам. Такая вот антиукраинская политика”, - эмоционально добавил Ляшко.

Несмотря на заявленную ранее лояльную позицию президента, он своими действиями блокирует продвижения закона. Учитывая расклады в парламенте, найти 300 голосов в поддержку вето без учета президентской фракции БПП - невозможно.

Еще несколько недель назад Гройсман в интервью OBOZREVATEL высказывал осторожные ожидания о поддержке Порошенко войны с контрабандой. "СБУ подчинена президенту, и для меня совершенно очевидно, что он будет на стороне государства и Госбюджета, будет требовать от СБУ решительных действий. Я бы на это очень рассчитывал", - отметил премьер.

Впрочем, пока ситуация складывается обратным образом - давление ЕС и заинтересованных дельцов перевесило на чаше весов экономическое благополучие страны. Хотя в преддверии выборов действующему президенту было бы логичнее сделать ставку на достаток украинцев, а не на одобрение западных партнеров.

Опыт соседей

У северного соседа Украины, Беларуси, отношение к контрабанде намного жестче. По сути, все особенности, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, регулируются Уголовным кодексом.

Перемещение в крупном размере через таможню контрабандных товаров и ценностей наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если же подобное правонарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, либо имеют место другие отягчающие обстоятельства, то санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Западный сосед Украины - Молдова - также бережно относится к своим границам. Контрабанда через границу наказывается штрафом в размере от 500 до 650 долларов или лишением свободы на срок до 2 лет, а юридическое лицо - штрафом в размере от 2 до 4 тыс. долларов с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Рано или поздно Украине придется смириться с безальтернативностью криминализации контрабанды. Главное, чтобы к тому моменту Карпаты не были полностью "лысыми", а деревообрабатывающая промышленность не "упокоилась с миром".