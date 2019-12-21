"Победа или зрада?" В "Нафтогазе" дали оценку газовому контракту с РФ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко подробно рассказал о договоренностях по транзиту газа, которые были достигнуты в результате длительных переговоров с Россией.

Соответствующий пост появился на его странице в Facebook в субботу, 21 декабря. По мнению Витренко, решение стало "сложным для всех сторон компромиссом".

Он подтвердил, что Россия выплатит Украине 3 млрд долга "живыми деньгами" до конца 2019 года. "Таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа", – добавил Витренко.

В "Нафтогазе" дали оценку газовому контракту с РФ Цензор.НЕТ

По словам исполнительного директора "Нафтогаза", стороны договорились о продлении транзита на 5 лет, однако и объемы поставок, и сроки могут быть увеличены.

"Победа или зрада? "Газпром" хотел один год, мы – десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности – тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и хотели мы", – добавил он.

По словам Витренко, в соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет указан заранее определенный тариф на транзит, а договор будет соответствовать европейским нормам, международному праву и будет регулироваться международным арбитражем.

Он также объяснил, зачем в договоре нужен "Нафтогаз" в качестве посредника между "Газпромом" и оператором.

"Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти с каждым днем. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!