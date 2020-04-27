Бизнес продолжил бунтовать против карантина: Зеленский принял меры

С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Как сообщает "Укринформ", в Винницкой области в городе Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Мы сегодня собрались под админзданием, где у нас горсовет и РГА, чтобы услышать от власти, как мы, мелкие предприниматели, должны выживать дальше в условиях карантина. Ведь ничто не работает, все наши заведения закрыты, а реальной поддержки от властей нет. С нас как ФЛП налоги вроде сняли, но налоговая уже "наезжает", чтобы мы не забыли оплатить налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?" – отметила участница митинга, предприниматель Юлия Новикова.

По ее словам, акция тульчинских предпринимателей имела предупредительный характер и возникла достаточно спонтанно – накануне ее участники скоординировали свои действия в соцсетях. Участие в акции приняли около 60 ФЛП.

С митингующими встретился первый заместитель главы местной РГА. Они договорились о встрече с властями в среду, 29 апреля. Руководство района пообещало сообщить предпринимателям решение областной власти, которая должна рассматривать специфику работы бизнеса в условиях карантина на данном этапе на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

Похожая акция прошла и в Черновицкой области возле здания облгосдаминистрации. Торговцы считают несправедливой ситуацию, когда закрытые помещения супермаркетов продолжают работу, а базары на открытом воздухе – нет. Они жалуются на ущемление прав, опасаясь, что простой их окончательно обанкротит, поскольку денег не хватит не только на закупку товара, но и себе на еду.

PavlovskyNews Протесты в Черновцах

PavlovskyNews Протесты в Черновцах

molbuk.ua Протесты в Черновцах

molbuk.ua Протесты в Черновцах

Предприниматели просят Черновицкую ОГА пойти на уступки и разрешить им работать. "Чтобы хоть через 1 ларек разрешили открыть, чтобы мы держались на плаву", - прокомментировал один из участников митинга.

molbuk.ua Протесты в Черновцах

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА в рамках протеста против закрытия рынков в связи с карантином в стране. Представители малого бизнеса считают, что власти стремятся уничтожить их деятельность.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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