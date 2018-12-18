По требованию ЕС: Кабмин передал "Укрэнерго" в "новые руки"

Кабинет министров своим постановлением передал целостный имущественный комплекс госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Соответствующий документ №1001 от 14 ноября 2018 года обнародовали на сайте правительства во вторник. Решение прокомментировал также министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Убежден, что это позволит не только обеспечить выполнение соответствующих требований независимого рынка в части отделения генерации и поставки электроэнергии от ее транспортировки, но и ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании", – написал он.

Он отметил, что накануне в Брюсселе украинская делегация во главе с премьером Владимиром Гройсманом достигла важных договоренностей о сотрудничестве с партнерами из ЕС по нескольким направлениям - от безопасности и реформы таможни до интеграции в общее энергетическое и цифровое пространство, и энергетический вопрос был одним из ключевых.

По словам министра, передача "Укрэнерго" в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

"Укрэнерго" УНИАН

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