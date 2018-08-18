"Часть гибридной войны!" Названа скрытая угроза ж/д сообщения с Россией

Закрытие транспортного сообщения с Россией является необходимым и важным шагом. Поездки украинцев в Россию являются одной из форм гибридной борьбы с Украиной, поэтому все подобные связи нужно разрывать по максимуму.

Об этом в эфире ObozTV рассказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. По его словам, пока идет война, поездки в Россию это в первую очередь яд для мозгов тех, кто туда ездит.

“По соображениям гигиены и безопасности это надо перекрывать. Достаточно вспомнить случай на прошлой неделе, когда заробитчанин из Старобельска Луганской области вернулся из России, выпил и сорвал с административного здания украинский флаг”, - пояснил журналист.

Кроме того, он считает что как “Укрзалізниці”, так и украинской экономике в целом прекращение транспортного сообщения с Россией не принесет значительных убытков.

“Давайте не путать транспортное сообщение товарное и пассажирское. “Укрзалізниця” действительно зарабатывает на российских маршрутах, но в её масштабах это не очень много. Пассажирские перевозки по Украине вообще убыточны и “Укрзалізниця” живет за счет погрузочных-разгрузочных работ на товарных перевозках. То есть финансовые потери тут небольшие”, - уточнил журналист.

Касательно товарного производства, Сазонов назвал две критические статьи украинского импорта, это ядерное топливо и уголь-антрацит. Однако, по его словам, сейчас Украина уже закупает в РФ на 50% меньше ядерного топлива, чем в 2013 году и через несколько лет полностью переведет все блоки своих АЭС на американское топливо.

“От антрацитового угля мы тоже отказываемся, переведем все блоки на уголь марки Г, который добываем мы, добывает Польша, будем развивать свою добычу”, - считает блогер.

Рано или поздно товарные перевозки между Украиной и Россией тоже сведутся к минимуму, заверил он, но сейчас начать нужно с пассажирского сообщения, так как оно представляет большую опасность.

“Любой украинец, который ездит туда, он рискует либо стать заложником, либо стать завербованным агентом. Мы очень рискуем, обеспечивая транспортную связь с Россией”, - подвел итог Сазонов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил причины отмены поездов в РФ.

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