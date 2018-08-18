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МирСпорт

"Часть гибридной войны!" Названа скрытая угроза ж/д сообщения с Россией

7.1тЧитать новость на украинском

Закрытие транспортного сообщения с Россией является необходимым и важным шагом. Поездки украинцев в Россию являются одной из форм гибридной борьбы с Украиной, поэтому все подобные связи нужно разрывать по максимуму.

Об этом в эфире ObozTV рассказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. По его словам, пока идет война, поездки в Россию это в первую очередь яд для мозгов тех, кто туда ездит.

“По соображениям гигиены и безопасности это надо перекрывать. Достаточно вспомнить случай на прошлой неделе, когда заробитчанин из Старобельска Луганской области вернулся из России, выпил и сорвал с административного здания украинский флаг”, - пояснил журналист.

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Кроме того, он считает что как “Укрзалізниці”, так и украинской экономике в целом прекращение транспортного сообщения с Россией не принесет значительных убытков.

“Давайте не путать транспортное сообщение товарное и пассажирское. “Укрзалізниця” действительно зарабатывает на российских маршрутах, но в её масштабах это не очень много. Пассажирские перевозки по Украине вообще убыточны и “Укрзалізниця” живет за счет погрузочных-разгрузочных работ на товарных перевозках. То есть финансовые потери тут небольшие”, - уточнил журналист.

Касательно товарного производства, Сазонов назвал две критические статьи украинского импорта, это ядерное топливо и уголь-антрацит. Однако, по его словам, сейчас Украина уже закупает в РФ на 50% меньше ядерного топлива, чем в 2013 году и через несколько лет полностью переведет все блоки своих АЭС на американское топливо.

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“От антрацитового угля мы тоже отказываемся, переведем все блоки на уголь марки Г, который добываем мы, добывает Польша, будем развивать свою добычу”, - считает блогер.

Рано или поздно товарные перевозки между Украиной и Россией тоже сведутся к минимуму, заверил он, но сейчас начать нужно с пассажирского сообщения, так как оно представляет большую опасность.

“Любой украинец, который ездит туда, он рискует либо стать заложником, либо стать завербованным агентом. Мы очень рискуем, обеспечивая транспортную связь с Россией”, - подвел итог Сазонов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил причины отмены поездов в РФ.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт"Укрзалізниця"
Персоны
Кирилл СазоновВладимир Омелян
Место
Украина
Объекты
УкрзалізницяКонфликт УкраинаРоссия
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Приходько Егор
Приходько Егор
дайте людям работу на украине и они перестанут ездить в Россию. трудно?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
конечно же надо прекратить ездить в Россию! ибо всем известно что поумневший хохол становится русским!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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