По примеру Трампа: Ляшко рассказал, как повысить благосостояние украинцев

Для того, чтобы Украина восстановила свою экономику и смогла поднять уровень жизни своих граждан, руководству страны нужно действовать, как президент США Дональд Трамп, который "воюет" с Китаем ради американцев.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, общаясь с людьми труда на меткомбинате им.Ильича, где пообедал в обычной столовой.

За обедом политик коснулся и серьезных экономических тем. В частности, поделился размышлениями о том, что нужно сделать, чтобы люди труда могли нормально жить, кормить свои семьи и не выезжали на заработки за границу.

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"Сегодня в Польше два-три раза больше зарплаты, чем у нас. Что надо делать, чтобы люди не ехали? Поднимать зарплаты, защищать трудовые права, давать социальный пакет. Чтобы люди чувствовали, что их труд ценится, что их любят, уважают и поддерживают. Это самое важное. Понятно, что пока у нас нет возможности платить зарплаты, как в Германии или Великобритании. Такие возможности будут, когда изменится экономическая политика на уровне государства. Чтобы в каждой семье было и на картофель, и на мясо, и на сосиску в тесте, и на солянку. Сегодня многие люди не могут позволить себе такой роскоши, как гречка с грибами - едят только по праздникам. А нам надо, чтобы люди нормально ели каждый день", - отметил Ляшко.

Политик выразил твердое убеждение, что без поддержки национального производителя невозможно экономический рост.

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"Посмотрите на Трампа, воюет с Китаем и всем миром. За кого он воюет? американских металлургов и шахтеров. Вот так мы своих должны воевать. А нам завозят то импортный уголь, то импортную сталь. Импортные сталь и уголь - это ваша украденная зарплата и потерянные рабочие места. Когда сюда завозят импорт, это означает, что вы свое не можете продать и тогда у вас не будет ни на обед, ни на то, чтобы свою семью прокормить. Нужно зубами выгрызать свое место под солнцем и место для нашей металлургии. Зубами выгрызать, защищать и поддерживать не кого, а наших", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко предостерег власть от разрушения экономики Украины