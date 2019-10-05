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5 октября • обновлено в 13:23
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"По примеру Европы": украинские дороги могут частично сделать платными

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В Украине необходимо ввести для грузовых авто отдельную плату за пользование дорогами, чтобы компенсировать вред от грузовиков для дорожного покрытия.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. По его словам, стране "надо перенимать европейский опыт".

"В первую очередь, надо вводить плату за проезд по украинским автомобильным дорогам для иностранных грузовых автомобилей весом более 12 тонн. Вторым этапом должно было стать введение сбора платы за проезд всех грузовиков по автомобильным дорогам, поскольку вред от них для автомобильных дорог значительно больше, чем от проезда легковых автомобилей", – заявил экс-чиновник.

"Такие методы действуют во многих европейских странах. Даже у наших соседей в Беларуси давно уже работает система BelToll, которая требует от автомобилей, зарегистрированных за пределами Таможенного союза, платить за проезд по основным международным коридорам", – объяснил он.

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Кава считает, что в Украине такая система может появиться не ранее, чем в 2022-2023 году, поскольку необходимо создать законодательную базу и выбрать оптимальный механизм реализации идеи. По его словам, это могут быть виньетки, которые водители будут покупать и с ними ездить, или же это будет автоматизированная система сбора платы за проезд.

На вопрос, сколько должны платить водители грузовых авто, бывший замминистра ответил: "Надо будет смотреть на расчеты. Если мы посмотрим, например, на опыт Беларуси, а они не изобретали велосипед и брали опыт Польши и Венгрии, то у них проезд километра для фуры – около 3 евроцентов".

"По примеру Европы": украинские дороги могут частично сделать платными

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов для перегруженных фур. Предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн. Деньги от уплаты намерены перечислять в государственный дорожный фонд.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Дороги в Украине
Персона
Александр Кава
Место
Украина
Теги
авто дороги платные дороги
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Тарас Бор
Тарас Бор
Для начала нужно начать РЕАЛЬНО е*ать за перегруз.
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70rus xxx
70rus xxx
Сперва,по примеры Европы,надо сделать дороги.
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