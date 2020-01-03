По поручению Зеленского: в Украине продолжили войну с нелегальными АЗС

Налоговая милиция Государственной фискальной службы ликвидировала 264 нелегальных АЗС в Украине.

"Во исполнение поручений президента и премьер-министра о проведении мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле горючим налоговой милицией проводится комплекс мероприятий по отработке мест незаконной торговли", – сообщает пресс-служба ГФС.

Одновременно с этим из незаконного оборота было изъято 3,5 тыс. тонн топлива на общую сумму более 63 млн гривен.

Также было конфисковано оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн гривен.

В ГФС отметили, что сейчас проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС по поручению Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский встретился с владельцами автозаправочных станций и призвал их снизить цены на бензин и дизельное топливо из-за резкого укрепления курса гривни. В итоге в считанные дни цены существенно упали.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или будут закрыты.

СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратила деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины.

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