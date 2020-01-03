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3 января • обновлено в 16:49
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По поручению Зеленского: в Украине продолжили войну с нелегальными АЗС

1.3т
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Налоговая милиция Государственной фискальной службы ликвидировала 264 нелегальных АЗС в Украине.

"Во исполнение поручений президента и премьер-министра о проведении мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле горючим налоговой милицией проводится комплекс мероприятий по отработке мест незаконной торговли", – сообщает пресс-служба ГФС.

Одновременно с этим из незаконного оборота было изъято 3,5 тыс. тонн топлива на общую сумму более 63 млн гривен.

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Также было конфисковано оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн гривен.

В ГФС отметили, что сейчас проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС по поручению Зеленского

Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС по поручению Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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семенов Александр
семенов Александр
Нелегальнве, это те которые актывисты с вэтэранамы не крышуют .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
семенов Александр, Точно. 95-й квартал продолжается. Неужели в эту чушь кто-то верит, как в то, что Майдан организовали и провели патриёты.
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