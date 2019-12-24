По личному указанию? Стало известно о вопиющих схемы контрабанды на украинской таможне

Руководство Буковинской таможни обвинили в крышевании контрабанды. По данным информированного источника, 14 декабря через пункт пропуска Порубное Буковинской таможни было пропущено брендовую одежду, обувь и духи.

К OBOZREVATEL обратились неравнодушные люди, которые раскрыли резонансную информацию о том, какие схемы якобы действуют на реформированной таможне. В частности, через пункт Порубное беспроблемно должен был проехать контрабандный товар якобы по личному указанию и.о. начальника Черновицкой таможни Игоря Добровольского.

"Однако в работу таможенников вмешались правоохранители. Грузовик с киевскими номерами была полностью загружен сумками с вещами, в каждой из которых находился товар с бирками, чеками и накладными на суммы не менее 3-5 тысяч евро. Среди обнаруженного и довольно такие ценные вещи, например шуба, стоимость которой в Украине составляет более 30 000 евро. И это все "ехало открыто", а значит кто-то гарантировал беспрепятственное оформление груза", – заявил источник.

По словам нашего собеседника, Добровольский давал противозаконные указания подчиненным. Как он утверждает, такое происходит не впервые.

"И здесь все очень прозрачно – после обновления и очищения "одиозных" таможенников возглавили ряды честных родственники и близкие если не Добровольского, то того бизнеса, который при экс-главе ГФС области Николаю Салагору работать не мог (в законном поле не интересно), а теперь активно наверстывает упущенное годами. Так вот, грузовик в Украину пропустил некий Олейник, старший смены на Порубном и по совместительству почти родственник семьи Лищук, которая тесно связана с Добровольским. Напомним только, что Лищуки – владельцы многочисленных фирм, интересы которых лоббировал в свое время через Добровольского экс-губернатор Буковины Александр Фищук и в отношении которых составлено около двух десятков протоколов о нарушении таможенных правил с суммой штрафных санкций, исчисляется миллионами", – рассказал источник.

По его данным Добровольский действует в интересах советника главы таможни Максима Нефьодова Андрея Андрейкива. Он в 2008-2009 годах возглавлял Черновицкую таможню. Как утверждает источник, Андрейкива "привел" на должность Салагор. Якобы Андрейкив работал при нем начальником таможенного поста "Черновцы" тогда еще Вадул-Сиретской таможни.

"Однако работал недолго, потому что до Салагора дошли слухи о том, что Андрейкив в прямом смысле этого слова "кошмарит" местный бизнес. Чтобы не остаться без таможней, Андрейкив с помощью, как мы уже говорили экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского, ликвидирует Вадул-Сиретскую таможню, создает Черновицкую и возглавляет ее... Так вот, Андрей Иванович направления контролирует и лоббирует интересы Добровольского, с которым познакомился еще в далекие 2000-е и работал вместе за спиной Салагора. Поэтому теперь Добровольский – удобный инструмент для воплощения в жизнь плана мести Андрейкива Салагору, ведь амбиции Андрея Ивановича не позволяют ему теперь спускаться до уровня начальника таможни. Управлять начальниками таможен – именно то, что надо", – проинформировал нас собеседник.

Учитывая эти сведения OBOZREVATEL обращается к руководству Государственной таможенной службы Украины с просьбой проверить эти данные. Со своей стороны мы будем держать ситуацию на контроле и информировать своих читателей о дальнейшем развитии дела.

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