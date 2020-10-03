За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, – Буймистер

"Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока завода Виктора Пинчука "Интерпайп Сталь" на 200 млн грн, за что заплатят все украинцы.

Об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в проекте тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на 2021 год предлагается установить в пять раз ниже тариф для предприятий "зеленой металлургии", в категорию которых относится сталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" олигарха Виктора Пинчука.

"С января, если для всех тариф на передачу" Укрэнерго "будет составлять 50 коп/кВт-час, то для завода "Интерпайп Сталь" Пинчука всего лишь 9 копеек. Понимаете разницу?", – написала Буймистер.

Она сообщила, что по подсчетам "Укрэнерго", для "зеленой металлургии" в год понадобится 878 млн кВт-ч электроэнергии, 500 млн из которых ежегодно потребляет завод "Интерпайп Сталь". То есть завод Пинчука за счет льготного тарифа сможет сэкономить более 200 млн грн.

"Это означает экономию для частной компании более 200 млн гривен, которые переплатим мы с вами, магазины и предприятия. То есть бизнес и каждый украинец должен заплатить больше, чтобы завод "Интерпайп" заплатил меньше", – объяснила Буймистер.

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроектом №3658 по сокращению зеленых тарифов, были добавлены специальные условия для предприятия "зеленой" электрометаллургии – для них будут применять тариф на передачу, который не будет включать тарифные расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу.

В группу "зеленой" электрометаллургии подпадают завод "Днепросталь" (г.Днепр, владелец – Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г.Запорожье, один из владельцев – VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" (г.Курахово Донецкая обл., владелец – бизнесмен Игорь Анреев) и "Азовэлектросталь" (г.Мариуполь).

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" позволит сэкономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все остальные потребители", – сказал Кудрицкий.