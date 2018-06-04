По домам украинцев ходят "ревизоры": как проверяют субсидиантов и чем это грозит

В Украине начиная с этого сезона действуют новые правила для субсидиантов. Теперь в отдельных случаях назначить скидку могут только после визита социального инспектора. Так, если по общим правилам субсидия не положена, но потребность в ней есть, можно обратиться в органы соцзащиты с просьбой индивидуально рассмотреть ситуацию семьи. Кроме того, инспекторы должны проверять всех переселенцев с субсидиями и дома, в которых проживают меньше людей, чем зарегистрировано.

OBOZREVATEL разобрался, кого и как будут проверять социальные инспекторы.

Кого будут проверять

Министерство социальной политики еще несколько лет назад разработало проект закона "О социальной инспекции", однако документ так и не рассмотрели в Раде. Принимая правки в постановление о предоставлении субсидий, правительство разрешило "ревизорам" проверять отдельных льготников. Так, проверять будут:

Семьи, которые не соответствуют новым требованиям, но хотят получить субсидию. В таком случае придется писать заявление в органы соцзащиты. Мол, материальные обстоятельства не позволяют оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости, прошу комиссию предоставить субсидию.

Переселенцев. Если раньше переселенцы с неподконтрольной территории должны были предоставлять договор об аренде квартиры или дома, то теперь достаточно написать заявление и декларацию. Инспектор придет в гости, проверит условия жизни и составит акт. По итогам этого акта комиссия примет решение, давать субсидию или нет.

В квартире живет меньше людей, чем зарегистрировано. В таком случае в заявлении нужно дополнительно указать, что отдельные члены семьи (или просто зарегистрированные в квартире) живут отдельно. В качестве доказательства можно предоставить справку из работы в другом городе или договор об аренде другой квартиры. Инспектор должен будет изучить ситуацию и выяснить, не соврали ли потенциальные субсидианты.

"Управления социальной защиты направляет в помещение заявителя государственного социального инспектора. Составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее в органе социальной защиты готовят представление на комиссию. И комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на троих, или нет", - рассказывают в Министерстве социальной политики.

На дорогой холодильник внимание обратят, но заглядывать в него не станут

Зайти в дом или в квартиру могут только по приглашению, рассказывает юрист Александр Плахотник. Если инспектор постучался, а вы не открыли, или не впустили, ломиться в дом не имеют право. В то же время стоит учитывать, что инспектор укажет в акте, что субсидиант не впустил его в дом. И комиссия может отказать в коммунальной скидке.

Согласно утвержденному правительством акту, инспектор должен собрать информацию об имуществе, которое находится в собственности семьи, о дополнительных источниках дохода, о крупных покупках. Заглядывать в холодильники "ревизоры" не будут, однако, если это новый и дорогой холодильник, могут спросить, где взяли на него деньги. Внимание инспектора может привлечь любая техника или предмет интерьера. И если есть желание получить субсидию, придется отвечать на вопросы.

Новости Украинцы со средними зарплатами не получат субсидии

К слову, в неотопительный сезон количество субсидиантов в Украине резко сокращается. А уже в октябре, когда органы соцзащиты будут назначать скидки на отопительный сезон, количество желающих их получить резко увеличится. Зимой коммунальные скидки получает каждая вторая семья.

Международные партнеры и профильные эксперты идею жестче проверять льготников поддерживают. Более того, Всемирный банк готов выделить Украине $35 млн, если парламент примет закон "О социальной инспекции". Экономист Галина Третьякова уверена: в Украине нужно не только усилить проверку, но и ужесточить требования. Например, не давать скидку семьям, у которых есть два дома или две квартиры. "46% домохозяйств получают субсидию. Это 6,8 млн. домохозяйств. В Европе этот показатель 2-3% от общего числа. Это значит, что почти половина домохозяйств субсидирует вторую половину", - рассказала эксперт в эфире ObozTV. Координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко также считает: скидки должны получать самые бедные украинцы.

По мнению экспертов, постепенно правительство должно сокращать нормы, на которые начисляют субсидии, и ужесточать требования. На одной из публичных дискуссий замдиректора представительства ЕБРР в Украине Марина Петров в качестве примера для Украины привела Молдову. Где, по ее словам, семьи на зиму закрывают дом, оставляют одну отапливаемую комнату и на нее получают субсидию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно описывал, как изменится жизнь украинцев после принятия закона "О социальных инспекторах". Главное нововведение – системная проверка льготников. Например, если к некоторым субсидиантам возникли "вопросы", но в документах никаких нарушений не нашли, социальный инспектор имеет право отправиться в квартиру к такой семье. Исследовать их материальное положение, условия жизни. И если окажется, что льготники живут на широкую ногу, а декларируют минимальную зарплату, у такой семьи могут возникнуть проблемы. Согласно документу, незаконно выделенные деньги могут забрать, а субсидии приостановить.