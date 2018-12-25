Почем Новый год: сколько и на что потратим 

Украинцы потратят на Новый год примерно 1,5-1,7 тыс. грн на двух-трех человек. Самое скромное застолье может обойтись всего в 740 грн. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20-25%.

Так, салат "Оливье" по разным оценкам прибавил 12-28%. Значительно подорожает дешевый алкоголь в связи с увеличением минимальных розничных цен. В то же время алкоголь, который продается по средним и выше ценам, наоборот – подешевел.

OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы потратят на новогодний стол и как изменились цены.

Сколько стоит новогодний стол

Относительно скромный новогодний стол на несколько человек может обойтись в этом году в 770,5 грн. Этот же набор продуктов в 2017-м обходился в 703 грн. При расчетах учитывались: лососевая икра 120 г, три булки черного хлеба, 200 г сливочного масла, оливье, пюре, три бутылки шампанского, палка салями, сыр твердый (300 г), кг мандарин.

Сколько стоит новогодний стол:

770,5 грн – скромный стол на двух человек (OBOZREVATEL)

1200 грн – на трех человек (Ассоциация поставщиков торговых сетей)

1535 грн – на четырех человек (Институт аграрной политики)

По расчетам OBOZREVATEL, больше всего подорожала колбаса. Стоимость салями увеличилась с 74 до 104 грн. На 10 грн подорожала каждая бутылка Артемовского шампанского, на 5 грн больше придется заплатить за 300 г сыра. В среднем стоимость "скромного стола" выросла на 10%. "Оливье" выросло в цене до 56 грн за кг (на 12%). Правда, с такими расчетами не согласны в Ассоциации поставщиков торговых сетей. По их подсчетам салат "Оливье" подорожает по сравнению с прошлым годом на 28%, а средняя стоимость застолья – на 22%.

Как заявил на пресс-конференции гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, праздничный стол с традиционными блюдами, деликатесами, тремя бутылками алкоголя, конфетами и цитрусовыми обойдется в 1200 грн.

Салат "Оливье" считали по рецепту: 200 г вареной колбасы, два яйца, 200 г картошки, 100 г моркови, столько же лука, маринованных огурцов и гороха. Все заправить 200 г майонеза. Такое блюда еще в прошлом году обходилось примерно в 50 грн, а в этом – 56 грн. Таким образом подорожание составило 12%. В то же Алексея Дорошенко подсчитал, что кг оливье будет стоить примерно 55 грн (или 166,2 грн за три кг).

Свои расчеты также сделали в Институте аграрной экономики. Они считали стол для людей из четырех человек – 1535 грн. Это, по оценкам авторов исследования, на 20% больше, чем год назад. Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн).

По данным института, традиционный салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 129,76 грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Салат "Сельдь под шубой" будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.

Супермаркет Pixabay

Стоит отметить, что до Нового года цены могут еще изменится. Так, накануне праздника на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками. "В супермаркетах вряд ли будет серьезный рост цен – наоборот, там будут акции, а вот на рынках стихийных продавцы, пользуясь повышенным спросом, будут увеличивать цену", – сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Подорожает только дешевый алкоголь, а покупать лучше по скидкам

В связи с повышением минимальных розничных цен по сравнению с прошлым годом примерно на 10 грн подорожает бутылка самого дешевого вина или шампанского. Цены на алкоголь средней ценовой категории и выше за счет скидок могут даже снизиться.

Чтобы сэкономить, лучше всего руководствоваться следующими правилами:

закупаться к празднику в крупных супермаркетах;

алкоголь покупать перед самим застольем;

овощи, фрукты и конфеты – за неделю до праздника.

Праздники – период значительного роста потребления алкоголя. Клиентов в том числе привлекают высокими скидками (до 30%). Самые низкие цены ожидаются 30-31 декабря. Скидки на майонезы, овощи, фрукты, сыры и колбасы ожидать не стоит.