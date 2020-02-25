Украинцам обещают выдавать по 50 тыс. грн депозита на новорожденных: кто и как может получить

В "Слуге народа" собираются каждому новорожденному открывать депозит от государства на 50 тысяч гривен. Причем взять эти деньги повзрослевший ребенок сможет только в 18 лет.

Проект документа уже прошел Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, где его предложили принять за основу. Если его одобрят все комитеты, то закон может вступить в силу только со следующего года.

Подробнее о нововведении читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотят, как на Востоке

Сейчас проект Закона №2801 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" находится на рассмотрении в Комитетах Рады. 19 февраля Комитет по вопросам молодежи и спорта на своем заседании одобрил проект, и внес свои рекомендации.

Младенцам хотят открыть депозиты Balta Life Ukraine

Автор законопроекта, депутат "СН" Сергей Гривко, пишет, что подобные программы успешно действуют в странах Ближнего Востока и в некоторых странах Европы. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2021 года.

Что предлагают

Законопроект предлагает открывать депозитные счета на имя новорожденных граждан Украины в государственном банке, который выберут родители или законные опекуны ребенка (для детей-сирот – службы по правам детей).

На эти счета государство будет перечислять по 50 тысяч гривен (одноразовую государственную помощь), а также проценты по депозиту.

Чтобы получить такую помощь родителям и законным представителям ребенка необходимо будет обратиться со свидетельством о рождении в местные органы соцзащиты.

Помощь начисляется на депозит на основании договора, заключенного между банком и органом соцзащиты.

Воспользоваться деньгами и процентами на них можно будет при достижении 18 лет.

Досрочно снять деньги можно в таких случаях:

– при потребности на лечение, если родители или представители ребенка не могут его оплатить (при наличии медицинского заключения),

– для приобретения ребенку нового жилья в случае его потери из-за стихийного бедствия или форс-мажорных обстоятельств;

– для получения высшего образования, на основании заключенного договора об обучении, если сумма банковского вклада покрывает не менее половины стоимости обучения,

– в случае принятия родителями или законными представителями ребенка решения вложить от его имени средства вместе с насчитанными процентами в инвестиционный фонд или накопительную программу страхования жизни.

Решение о досрочном получении денег принимает орган соцзащиты.

"Хотел дать всем, это было бы справедливо"

Судя по проекту, речь идет, обо всех детях несовершеннолетнего возраста. По данным сайта Госслужбы статистики, тех, кому в 2021 году будет до 18 лет, – около 7,9 млн человек.

Інтернет-видання Полтавщина

Однако, депутаты решили, что давать по 50 тысяч следует только новорожденным

"Изначально идея была, чтобы государственную помощь получили все дети до 18 лет. И это было бы справедливо. Сейчас идут консультации. Если законопроект примут, скорее всего, он будет касаться только новорожденных", – говорит OBOZREVATEL автор проекта, нардеп от партии "Слуги народа" Сергей Гривко.

В 2019 году в Украине родилось 308,8 тысяч детей. И чтобы обеспечить депозитами по 50 тысяч грн такое количество малышей в 2021 году, нужно приблизительно 15,5 млрд грн. И такую сумму уже в этом году нужно заложить в бюджет Украины на 2021 год. Откуда взять эти деньги, автор проекта пока не знает.

"Я пока предложил саму идею. Проект сыроват, согласен. Немного спешил. Но есть же время, чтобы найти деньги. И мы, наша фракция, предлагаем законы, направленные на увеличение доходной части бюджета. Я подаю проекты, которые повышают поступления в казну. Кроме того, банки будут дофинансироваться – по 6 млрд грн. Наверное, можно что-то из этих денег взять", – говорит Гривко.

По его словам, у законопроекта есть шансы, что его поддержат в зале. "Его предложили за основу в Комитете молодежи. Там внесли правки. Но впереди еще заседание профильного комитета – гуманитарной политики. Шансы, что его поддержат и там, достаточно высоки", – говорит Гривко.

Деньги могут получить только новорожденные kolobok ua

Через 18 лет квартиру не купишь

OBOZREVATEL подсчитал, на какую же сумму могут рассчитывать дети на свое совершеннолетие. Для рассчетов мы взяли среднюю ставку по кредитам НБУ на сейчас – 12,3% годовых. И получили сумму за 18 полных лет в 8 раз выше изначальной – 403 тысячи 464 гривни и 72 копейки.

"Вы считали с учетом нынешней средней банковской ставки. Но реальная ставка 5%. Это с учетом инфляции в 5%, кроме того ставка банков уже в обозримом будущем будет снижаться, как и учетная ставка. И при реальной ставке в 5% наши 50 тысяч превратятся через 18 лет в 120 тысяч 330 грн. То есть реально сумма вырастет в 2,4 раза", – говорит OBOZREVATEL экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов.

По его словам, в реальных ценах 2038 года на эти деньги вряд ли можно будет открыть бизнес, купить квартиру или оплатить качественное образование.

"На мой взгляд, это спорная инициатива – законопроект более эмоциональный, чем прагматичный. Такое себе могут позволить только нефтяные государства, как средство, сдерживающее количество потребления. Правильнее было бы снижать ставки по процентам на кредиты или помогать с обучением. Я не думаю, что проект пройдет зал", – считает Блинов.

Через 18 лет на эти деньги ничео толком не купишь Фиртка

"Это популизм. Помогите лучше бабушкам"

"Проект популистский", а помощь лучше оказывать пенсионерам, которым сложнее заработать, чем 18-летним. Так считает бывший вице-премьер и министр социальной политики Павел Розенко.

"Это примитивный популизм. Поддержка 18-летних – это хорошо, когда налажена помощь остальным нуждающимся. Помогать детям от рождения до совершеннолетия – государственный приоритет Украины. Но в финансовой помощи больше нуждаются семьи с детьми от рождения, и 3-6 лет", – подчеркнул Розенко.

Он считает, что суммы, которые хотят заложить на депозиты новорожденным, лучше направить на помощь тем, кто не в состоянии сам себя обеспечивать.

Новости Обвал доллара нанес многомиллиардный удар по бюджету Украины

"У нас есть люди с инвалидностью, в том числе и дети, пожилые граждане, которые выходят на пенсию. Едино разовая помощь была бы уместнее им. В 18 лет могут заработать, а пенсионеры или люди с инвалидностью – нет. А для поддержки молодежи можно дать возможность получить дешевые кредиты на создание собственного бизнеса, на ипотеку", – считает Розенко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!