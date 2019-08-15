Украинцы смогут летать в Италию по 50 евро: что известно

Украинский лоукостер SkyUp с 12 декабря 2019 года запустит рейс из Киева в итальянский Турин.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1410 грн в один конец без багажа.

Полеты будут осуществлять до 28 марта 2020 года.

Новости SkyUp запустит рейсы в ЕС сразу из трех городов Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине лоукостер SkyUp с октября запустит три новых внутренних рейса. Они появятся из Киева в Харьков и Запорожье, и со Львова в Харьков. Также увеличат частоту рейсов на маршруте Киев-Львов

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