Плюс миллион рабочих мест: в ГФС рассказали, как будут бороться с зарплатами в конвертах 

В Украине в 2019 году проверки работодателей позволят увеличить количество официально трудоустроенных на 1 млн человек.

Об этом OBOZREVATEL заявил и.о. замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов. "Последние три месяца 2018 года, когда мы начали активно заниматься этим направлением, мы дополнительно получили 500 тыс. оформленных сотрудников. Это 82% всех официально оформленных сотрудников в 2018 году. То есть три месяца дали 82%! Мы планируем продолжать работу в 2019-м. Если будет такой же эффект, мы ожидаем более миллиона оформленных сотрудников за 2019 год", – рассказал Бамбизов.

Зарплаты в конвертах

46% субъектов хозяйствования, которые проверялись по вопросу зарплаты в конвертах, имеют нарушения. "По данным Госстата 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны", - сообщил чиновник.

В результате, считает Бамбизов, местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов. К слову, Если не оплачивать дополнительную работу: вечером, на выходных, работодатель в 2018 году рисковал заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн. За задержку заработной платы в 2018 году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в 2019-м – 12 тыс. 519 грн.

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