За сколько можно отдохнуть в Украине и почему Крым не спасет даже мост

Пляжный сезон в Украине уже начался. Вода в море прогрелась до 20 градусов и некоторые отчаянные отдыхающие открыли сезон купания.

Как рассказали OBOZREVATEL курортники и местные жители, пока дешевле всего отдых на Азовском море, хотя и там он подорожал на 10-15%. А вот Одесса удивляет своими ценами на проживание. Хотя вполне можно найти дешевое жилье недалеко от Одессы, в Затоке, которую, кстати, облюбовали белорусы. А вот Крыму пока даже Керченский мост не помог.

"К нам едет гопота"

Открытие Керченского моста пока не принесло облегчения крымчанам, которые сдают жилье.

"Мост открыли только для легковушек, но уже километровые пробки на трассе до Симферополя. Новую дорогу-то не построили, так куда деваться? Я по Алуште не вижу, чтобы туристов прибавилось. Известный пансионат "Полет", судя по пляжу, заполнен на четверть. В частном секторе очень редкие отдыхающие. Россияне с деньгами к нам на полуостров не поедут, они полетят в Турцию или в Сочи, где инфраструктура и условия намного лучше. К нам едет гопота без денег, но с большими претензиями. Им кондиционер, отдельный санузел с душем, кухню подавай", - жалуется крымчанин Василий Черников.

По его словам, на ремонт нужны деньги, а в Крыму четыре года провальные сезоны.

"Сейчас на набережной построили много частных гостиниц, видно, что люди вложили деньги. И многие из них выставлены на продажу. Видимо, так и не дождались своих туристов. Мне очень нравятся белорусы, они не такие наглые как россияне, но почему-то к нам они мало ездят. А украинцев почти нет", - отметил Черников.

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Отдыхающие на полуострове не довольны высокими ценами на продукты. "Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается", - рассказывает киевлянка, которая ездит в Ялту к родственникам.

И приводит цены: картофель фри в кафе стоит 50 грн, бургер - 80 грн, чебурек - 20-30 грн, пицца - 145 грн. Супы на набережной в кафе - от 30 до 50 грн (щи, солянка, бульон, овощной суп), куриная котлета - 30 грн, домашняя - 37 грн, свинина по-французски - 60 грн, котлета по-киевски - 60 грн, плов с говядиной - 65 грн, рагу с курицей - 50 грн, телятина с овощами - 90 грн, рис - 30 грн, пюре - 35 грн, салат 30-50 грн, соки 25-35 грн. Итого обед может обойтись 160-225 грн.

Что касается продуктов на рынках, то в Крыму помидоры в разных городах стоят 30-50 грн, огурцы 18- 22 грн, молодой картофель 10,5-30 грн, клубника 95-125 грн, черешня 40-92 грн, свинина 140-160 грн, кабачки 11-17 грн.

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Цены на отдых в частном секторе пока прошлогодние. Например, в Алуште двухместная комната у хозяев с общей кухней и санузлом стоит 400-500 грн за ночь. Место в комнате в квартире с хозяевами 300-350 грн. Цены в гостевых домах (частные дома с ремонтами) 600-700 грн за номер, в небольших гостиницах - 800-1000 грн за номер, базы отдыха 100-200 грн с человека. Разные цены в гостиницах, например номер в "Профессорском уголке" в Алуште 605 грн за ночь, а в гостинице "Голден ризот" 2400 грн.

В Евпатории номер в гостевом доме - 600-700 грн, в частной гостинице - 800-1200 грн, в санатории "Днепр" 1900 грн за номер.

В Феодосии комната в частном доме стоит 400- 500 грн на двоих, в частной гостинице номер 800-1200 грн, на базе отдыха 500-700 грн за ночь. А в Судаке в частном секторе можно поселиться за 200 грн за ночь.

Затоку облюбовали белорусы

В Затоке уже начинается пляжный сезон. Первые отдыхающие даже пробуют искупаться в 20-градусном море.

Затока moreleto.com.ua

"Что будет с ценами на проживание - непонятно. Все ждут как пойдет сезон. Это специфика наших курортов - тут невозможно ничего спрогнозировать. Все смотрят на клиента, цены мобильные, и никто ничего не держит на заявленном уровне, особенно в частном секторе. Вчера назвали одну цену, сегодня пришло на три туриста больше, и все - цену подняли. Нам хозяин оставил прошлогоднюю цену, но сказал "пока", то есть оставил для себя возможность поднять если что", - рассказывает редактор онлайн журнала для профессионалов турбизнеса Turprofi.com.ua Валерия Овсяник, которая сейчас отдыхает в Затоке.

Цены на начало июня в частном секторе от 100 до 500 грн с человека за ночь. В приличных отелях на первой линии от 1900 грн на двоих за ночь. Апартаменты на две комнаты с кухней стоят 3000 грн за ночь. В более скромных гостиницах и базах отдыха ночь в номере стоит 400-1000 грн, 2-х комнатные апартаменты с кухней - 1200-1600 грн.

Сейчас в Затоке из иностранцев отдыхают молдоване и белорусы, россиян тут нет. "В Беларуси все стены заклеены рекламой Затоки. Операторы их сюда автобусами возят, есть автомобили с белорусскими номерами. Белорусы сами говорят, Затока - это наш Крым. В Крым им сейчас добираться очень неудобно, через Россию", - говорит Овсяник.

Что касается цен, то клубника тут уже по 22 грн, черешня по 30 грн. Кабачки - 15 грн, репчатый лук - 5 грн, литр молока - 34 грн, домашняя корейка - 160 грн. Цены в кафе: порция блинчиков с творогом - 35 грн, голубцы - 80 грн, плов - 32 грн, картофельное пюре - 35 грн, борщ - 28 грн, солянка - 40 грн, салат - 30 грн, котлета - 30 грн, сок - 15-20 грн стаканчик. Итого обед может обойтись в 100-160 грн на человека.

В Одессе цены кусаются

В Одессе уже появилась первая молдавская вишня. "На Привозе ее продают по 25 грн. Клубнику можно купить по 25 грн, хотя есть и по 75 грн", - рассказывает хозяйка одной из мини-гостиниц Алла.

По ее словам, молодой картофель в Одессе на Привозе уже по 25-30 грн, молодая капуста - 18 грн, кабачки даже по 8-10 грн, помидоры - по 20-45 грн. А вот свинина стоит 120-150 грн, телятина 120-140 грн, яйца по 20-28 грн. "Конечно, если будете брать продукты в городе, то будет дороже. Но я, например, предлагаю своим постояльцам завтраки и обеды по 40 и 60 грн. Зато все свежее", - рекламирует себя Алла.

Пообедать в Одессе в самом дешевом кафе можно не менее чем за 130 грн. "Мы ходили в ресторанчик недалеко от центра. Но цены кусались - обед на двоих 330 грн, и это без алкоголя. Суп, отбивная с картошкой, салатик и чай", - рассказала студентка Карина, которая недавно вернулась из Одессы.

Одесса planetofhotels.com

Обед в приличном ресторане обойдется дороже - примерно 600 грн на двоих. "В центре даже борщ может стоить 90 грн, а окрошка - 100 грн. Порция пельменей - 100 грн, вареников - 75 грн, даже гарнир гречка или картошка по 50 грн. Лучше поищите кафе подальше от центра, там цены более разумные", - говорит Карина.

В море в Одессе пока купаются мало, температура тоже примерно 20 градусов. Хотя на пляжах уже хватает загорающих. "Конечно, за последние годы в Одессу приезжает все больше и больше народу. Места хватает всем, но цены от этого только растут. Июнь еще будет относительно дешевым, но все зависит от сезона. Если будет жарко, то цены сразу поднимут, июля ждать не будут", - говорит местный житель Виктор Иванович, который сдает жилье.

Например, за 1500-2000 грн в сутки в Одессе можно снять целый дом после ремонта. Снять квартиру можно за 600-1200 грн.

В среднем же цена самого скромного номера в доме с хозяевами и общими удобствами от 300 грн на двоих. Комната в частном доме с санузлом стоит 400-500 грн. Место на базе отдыха 250-300 грн. Предлагают и место в хостеле за 200-400 грн в сутки. Номер в небольшой частной гостинице 650-1200 грн. на двоих. Приличные гостиницы в Одессе обойдутся в 900-2500 грн за номер.

Цены на Азовье

Что касается отдыха на Азовском море, то тут цены, по сравнению с прошлым годом, выросли на 10-15%. Хотя все равно это самый дешевый курорт Украины. Анна Зборовская, которая сдает жилье в Кирилловке, рассказывает, что виной всему растущие тарифы на воду и вывоз нечистот, а также электроэнергию. "Кирилловка - это не Крым, тут нет набережных, инфраструктуры, это чисто пляжный отдых с базами отдыха. Тут существует проблема с подвозом пресной воды, очисткой. И сдавать номера с кондиционером и круглосуточной водой по 400 грн - это невыгодно", - объясняет Зборовская.

Конечно, тут можно найти номер и за 200-350 грн, но как правило удобства будут общими. Более приличное жилье стартует от 500 грн за номер. Например, гостиницы стоят 600-1000 грн за номер, самые дорогие - 1200-4000 грн. Номер в коттедже с кухней и удобствами сдается по 700-800 грн, в гостиничном доме номера с удобствами 500-800 грн. Номера с удобствами на базах отдыха от 600 до 1500 грн.

Кирилловка Сегодня

В Бердянске можно снять однокомнатную квартиру даже от 300 грн за ночь, двухкомнатную от 350 грн, трех - от 450 грн. Отдельные коттеджи и виллы стартуют от 1500 грн. А место в номере на базе отдыха от 200 грн. Номера в гостиницах стоят от 300 до 800 грн. Зависит от удаленности от моря и удобств.

"Обед в местном кафе стоит 120 грн, это супчик, и гарнир с котлетой, салат. А вот на пляже кафе дороже, там только пиво и орешки обойдутся в 60-70 грн. Обед в ресторане 300 грн, а если поужинать и взять вина, то 450 грн примерно", - рассказывает киевлянка Ольга, которая часто отдыхает на Азовском море.