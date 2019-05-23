"Плохой знак": на Западе забили тревогу из-за массовой скупки золота Россией

Россия за первый квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за тот же период 2018 года.

Закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, считает глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш, передают "РИА Новости".

По его словам, Кремль накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара.

Таким образом, Москва пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

"Крупные закупки золота правительствами или центральными банками – редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", – сообщил Эш.

Если Россия продолжит покупать золото в таком же темпе, то вскоре может обойти Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом этого металла.

Этим, по мнению эксперта, Россия укрепит свое положение на мировой арене. Кроме того, Москва расценивает золото как инструмент для ограничения власти Соединенных Штатов.

Москва пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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