"Пустая голова Зеленского" и "профан в экономике": в сеть слили полную версию "пленок" Гончарука

В сеть слили полную запись разговоров якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка и чиновниками Министерства финансов.

Аудио, которое длится более часа, обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский, ответив за заявления о том, что запись может быть смонтирована (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

В целом участники скандальной встреч обсуждали курс гривни и другие экономические вопросы.

В сеть слили полную версию "пленок" Гончарука УНИАН

В начале записи представитель НБУ, предположительно Яков Смолий, который присутствовал на встрече, рассказал о рисках, которые расшатывают госорган. "Это и пирамиды, и курс, и саботаж. На это тоже все реагируют. Была статья, что у нас разбрат НБУ. Фактически, так и есть", – сказал он.

"Что-что? Разврат?" – начали смеяться присутствующие. Беседа перешла в более неформальное русло.

После этого Гончарук рассказал о встрече с Зеленским, которая фигурировала во фрагментах записи, о его "элементарном понимании принципов экономики" и "пустом месте в голове".

Другой участник встречи попытался порассуждать о курсе гривни на примере погоды: "За этот год среднее значение 26, за прошлый 27, 2. Всем удобнее, когда температура чуть-чуть меняется. А у нас это уже смена климата. Надо показать картинку, которая у нас есть. Позитивные стороны и негативные... Данилишин (глава совета НБУ) раскачивает лодку".

Также слышно, как первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассуждает о Зеленском: "Президент постоянно слышит людей, которые возле него. Он не видит высот, ему о них никто не говорит и он не знает".

"У президента создается впечатление, что ситуация некотролируемая. На глобальном же уровне все хорошо, только это непонятно никому, кроме нас. Мы не можем нарисовать экономическую политику, у нас есть министерство. Мы с Тимофеем это обсуждали...", – прозвучало на записи.

Также в полную версию попал и скандальный момент, где Гончарук признал себя "профаном в экономике".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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