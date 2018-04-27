Платные дороги в Украине: названы перспективные направления

Запад Украины является наиболее благоприятным направлением для строительства дорог на концессионной основе и именно там можно ожидать их появления в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава.

"Это дорога от Львова до польской границы, до КПП Корчева, где она будет вливаться в существующий на территории Польши автобан А4. Кроме того, это может быть новая дорога от Львова до Мукачево с дальнейшим продолжением на украино-венгерскую границу, где она вольется в уже существующий венгерский автобан М3, а также продолжение до Ужгорода и соединение с автобаном R2 в районе словацкого Кошице", - считает эксперт.

По его словам, главной преградой для строительства таких дорог в других регионах является их окупаемость.

"Что касается юга Украины, то там интенсивность движения недостаточна для того, чтобы окупить подобные вложения. Любой инвестор рассчитывает, можно ли вернуть эту инвестицию. К сожалению, наши чиновники много спекулировали на теме концессионных дорог", - подчеркнул Кава.

По тем же причинам не стоит ожидать и появления такой трассы из Киева на Одессу.

"Существующая дорога Киев-Одесса, она справляется с той интенсивностью движения, которое есть. Для того, чтобы окупить инвестиционный проект по строительству дороги на условиях концессии необходимо, чтобы платный трафик был не менее 18 тысяч автомобилей в сутки. Это круглогодичный среднесуточный трафик. У нас такая интенсивность движения даже на бесплатных дорогах есть далеко не везде. Если мы посмотрим участок в Умани, то это порядка 5-7 тысяч автомобилей", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кава рассказал, где пройдет первая платная дорога в Украине.