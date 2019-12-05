У меня нет вопросов к Игорю Смелянскому. Он реально трансформирует "Укрпошту". Для кого и с какой целью - отдельный вопрос, но прогресс налицо. Поэтому когда он добился повышения тарифа на доставку пенсий почтальонами - маладэц. Ну нет совести, зато менеджер хороший.

А вот премьер Гончарук - редкий @. Принял сложное решение, на которое не отваживался Гройсман, против которого был даже Порошенко.

900 млн грн на доставку пенсий почтальонам "Укрпошты" снимут с... самих пенсионеров. Это очень похоже на Коболева, который поднял тарифы для всего населения, чтобы увеличить прибыль "Нафтогаза". Тоже @, кстати. И заметьте, при участии Гончарука. Дважды @@

Тариф на доставку пенсий по городу сейчас 0,79% - будет 1,15% от пенсии. В село сейчас 1,56%, будет 2,3%. Высчитывается автоматически.

Новация коснется 4 млн человек. В том числе 800 тысяч людей с инвалидностью. Я вот думаю, каким @ надо быть, чтобы просто высчитывать деньги из пенсий, которые не дотягивают даже до прожиточного минимума. Но рука у премьера не дрогнула.

Меня также удивляет, как можно на этом пиариться и заявлять о победе. Вот министр транспорта Криклий, тоже редкий @: "Благодаря сегодняшнему решению правительства, "Укрпочта" обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году".

Кстати, не знаете, кто у нас министр социальной политики? Кто у нас глава Пенсионного фонда? Кто у нас за права человека отвечает? @@@

Как поживают любители людей из "Батькивщины", "Оппоблока", "Солидарности"? Куда они засунули свои языки, когда реально необходимо их вмешательство. @@@

Я уже не спрашиваю, кто у нас президент и кто у нас называется "слугами народа". Привет вам, @-ы!

P.S. Пишут в личку: дескать, что предлагаешь? Ситуацию вижу так. Платить за пенсионеров должно государство. В идеале, бюджет делать целевую доплату. До каких пор? До тех пор, пока живы пенсионеры. Это не вопрос денег. Есть еще один вариант. "Укрпошта" оказывает сервис государству. Но она и принадлежит государству. В идеале, госкомпания могла бы положить этот сервис себе на расходы. Но тут я согласен со Смелянским, нужно знать меру. "Энергоатом" годами дотирует тепловую энергетику, не развиваясь сам. В идеале, давно пора было всем оформить карточки того же "Привата" или "Ощада", а потом людям помогать обналичивать. И не иметь этого геммороя. Но в любом случае, пенсионеры не должны платить за себя. Меня заверили, что пока что они таки платят за себя.

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