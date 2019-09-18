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18 сентября • обновлено в 10:50
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"Платит каждый": Пономарев рассказал, во сколько россиянам обходится аннексия Крыма

1.2т Читать материал на украинском

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

"Есть прямые затраты, которые никто и не скрывает, и не отрицает – они являются просто цифрами федерального бюджета. Прямые дотации на содержание этой территории составляют около 150 миллиардов рублей в год. То есть это примерно 2,5-3 миллиарда долларов. Это прямые перечисления" – сообщил Пономарев в комментарии "Радио Свобода".

Кроме этого, по его словам, есть еще ряд крупных инвестиционных программ.

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"То же самое строительство моста, строительство дорог и т.д., что плохо для российских налогоплательщиков, но хорошо для Украины, потому что это, в конце концов, вернется вместе со всем", – добавил Пономарев.

Бывший депутат Госдумы России отметил, что ежегодно война с Украиной обходится каждому россиянину в тысячу долларов.

"Есть еще косвенные последствия – международные санкции, девальвация рубля, рост цен. Существуют оценки, которые показывают, что в среднем ежегодно война с Украиной, включая Крым, Донбасс, все, что с этим связано, обходится каждому россиянину примерно в тысячу долларов" , – резюмировал Пономарев.

Содержание аннексированного Крыму обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год

Содержание аннексированного Крыму обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация сообщила, что оккупирован Крым вошел в пятерку наиболее дотационных регионов.

В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У России Крым и россияне за него платят, а у Украины хрен и все равно платят 40% бюджета на долги
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0
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А сколько нам обходилось содержание г-на Пономарева?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этот перекрасившийся быстро воспринял paгyльской менталитет. Тоже мечтает о халяве и как запанует за чужой счёт, ничего не делая.
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
70rus xxx, +
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0
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70rus xxx
70rus xxx
Кристина Стефанова, все,пнутые с Кремля под зад(пардон),пошли в оппозицию.Все Илларионовы,Немцовы и пр.
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