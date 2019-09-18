"Платит каждый": Пономарев рассказал, во сколько россиянам обходится аннексия Крыма

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

"Есть прямые затраты, которые никто и не скрывает, и не отрицает – они являются просто цифрами федерального бюджета. Прямые дотации на содержание этой территории составляют около 150 миллиардов рублей в год. То есть это примерно 2,5-3 миллиарда долларов. Это прямые перечисления" – сообщил Пономарев в комментарии "Радио Свобода".

Кроме этого, по его словам, есть еще ряд крупных инвестиционных программ.

"То же самое строительство моста, строительство дорог и т.д., что плохо для российских налогоплательщиков, но хорошо для Украины, потому что это, в конце концов, вернется вместе со всем", – добавил Пономарев.

Бывший депутат Госдумы России отметил, что ежегодно война с Украиной обходится каждому россиянину в тысячу долларов.

"Есть еще косвенные последствия – международные санкции, девальвация рубля, рост цен. Существуют оценки, которые показывают, что в среднем ежегодно война с Украиной, включая Крым, Донбасс, все, что с этим связано, обходится каждому россиянину примерно в тысячу долларов" , – резюмировал Пономарев.

Содержание аннексированного Крыму обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация сообщила, что оккупирован Крым вошел в пятерку наиболее дотационных регионов.

В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

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