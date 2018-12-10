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МирСпорт

/Новости экономики

''Платежи не проходят'': в работе известного украинского банка произошел сбой

3.4тЧитать материал на украинском

В работе украинского интернет-банка Monobank в ночь с 9 на 10 декабря произошел сбой.

"С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов Monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями", – сообщил сооснователь финансового учреждения Дмитрий Дубилет в Telegram-канале.

По его словам, сбой был вызван техническими проблемами.

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"Дело в том, что ночью мы затеяли перевоз серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану", – резюмировал Дубилет.

''Платежи не проходят'': в работе известного украинского банка произошел сбой

Дмитрий Дубилет Telegram-канал

Monobank является совместным проектом компании Fintech Band и Универсал-Банка, который входит в группы ТАС и принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

Банк не имеет отделений, все услуги проводятся с помощью мобильного приложения. Клиентами могу стать собственники девайсов на iOS и Android.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупнейший банк Украины ПриватБанк временно остановит все операции с платежными картами в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

В финучреждении предупреждали, что на время проведения работ не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы.

Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Monobank
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Кака страна- такие и банки
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Настолько известного, что я первый раз услышал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Встромил Ипатий, точно!!!
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Хoзяин Хoхлов
Хoзяин Хoхлов
Свифт чубатым отключили. Санкции в действии.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хoзяин Хoхлов, смотри, кацапидар - тебя такое ждет очень скоро! Вероятно - уже 3 января!
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Хoзяин Хoхлов, ты почему не в школе, дитя? Понедельник же!
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