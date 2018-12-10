''Платежи не проходят'': в работе известного украинского банка произошел сбой

В работе украинского интернет-банка Monobank в ночь с 9 на 10 декабря произошел сбой.

"С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов Monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями", – сообщил сооснователь финансового учреждения Дмитрий Дубилет в Telegram-канале.

По его словам, сбой был вызван техническими проблемами.

"Дело в том, что ночью мы затеяли перевоз серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану", – резюмировал Дубилет.

Дмитрий Дубилет Telegram-канал

Monobank является совместным проектом компании Fintech Band и Универсал-Банка, который входит в группы ТАС и принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

Банк не имеет отделений, все услуги проводятся с помощью мобильного приложения. Клиентами могу стать собственники девайсов на iOS и Android.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупнейший банк Украины ПриватБанк временно остановит все операции с платежными картами в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

В финучреждении предупреждали, что на время проведения работ не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы.