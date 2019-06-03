''Плата за независимость'': в Украине может резко подорожать автогаз

В Украине автогаз может подорожать на 1-1,5 гривны/литр из-за ограничений России на поставки автомобильного топлива в страну.

Об этом предупредил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в комментарии "Апострофу". Он назвал повышение отечественными производителями на 30% цены на этот ресурс реакцией на ожидание дефицита.

"Быстро нарастить производство пока невозможно, хотя запустить производство пропан-бутана сейчас готовы сразу несколько крупных частных газодобытчиков", — сказал эксперт. Он добавил, что трейдеры уже находят альтернативу российскому сжиженному газу, и на текущей неделе на западной границе на перевалку поступил газ из Италии, в Одессе "слился" первый газовоз в этом году, "а на следующей неделе ожидается еще 2 танкера".

Цена на газ может повыситься

Он также предупредил, что автогаз может подорожать на 1-1,5 гривны/литр: "По сути, это — плата за независимость".

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, сжиженный газ более уязвим к разного рода событиям на мировых рынках.

"Что касается других видов горючего, то здесь, скорее всего, принципиально ничего не изменится, хотя многое также будет зависеть от действий России. Российским компаниям выгодно поставлять нам топливо, ведь российская экономика живет за счет экспорта энергоносителей, и запрещать поставки, — это стрелять себе в ногу. Поэтому я сомневаюсь, что речь может идти об эмбарго", — уточнил он.

При этом спрогнозировать цены на топливо в более длительной перспективе крайне проблематично, так как они зависят от мировых котировок на нефть и курса гривны к доллару, добавил Куюн.

Отмечается, что рост цен на горючее также может привести к подорожанию услуг автотранспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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