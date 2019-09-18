"Плата для Путина": США пригрозили России разрушительным ударом

Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор заявил, что существующих санкций против России недостаточно.

"Поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", – сообщил Тейлор в интервью "Первому каналу Грузии".

По его словам, цель санкций – сделать болезненно России, чтобы прекратить ее агрессивные действия.

Дипломат также отметил, что есть более широкие ограничительные меры, которые международное сообщество может ввести против России.

"С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги", – сообщил Тейлор.

Одной из самых сильных санкций, которую Вашингтон не применял против Москвы, он назвал исключение из международной финансовой системы.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция – плата для Путина. Я думаю, что Путин даже не думал, что европейцы введут санкции на столь длительный срок. Вероятно, в Кремле подумали, что они поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены, но на самом деле этого не произошло, и наоборот, они были продлены", – резюмировал Тейлор.

США считают, что существующих санкций против России недостаточно

Как сообщал OBOZREVATEL:

США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Позже группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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