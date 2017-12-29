УкрEngРус

"Пластырь за 500 грн": в сети разгорелся скандал вокруг популярного в Украине горнолыжного курорта

2.1тЧитать новость на украинском

В сети разгорелся скандал вокруг популярного в Украине горнолыжного курорта Драгобрат, где местный медпункт заставил туристов заплатить 500 грн за первую помощь пострадавшему во время отдыха ребенку.

Свою историю о произошедшем на Драгобрате в Facebook опубликовала Татьяна Дольчук.

"Наболело, накипело, удивило! Отдыхаем на Драгобрате, взяли малышке инструктора, пока увлеченный парень пытался научить ребенка поворачивать и забылся о том, что лучше малюткам палки не давать, малая зарядила себе палкой в лоб, и как закон подлости рассекла висок, и дальше начался треш. Инструктор несся за мамой, дабы напомнить, что нужно оплатить его услуги", – отметила Дольчук.

Новости
"Совок" неистребим: украинцев не на шутку разозлило распоряжение губернатора Херсонщины

Однако, по ее словам, самое интересное произошло в медпункте.

"Вместо того, что бы спросить, что с ребенком, нам задали вопрос есть ли у нас деньги и сразу предупредили, что их услуги платные – прием 400 грн! Осмотрев ребенка, ранку обработали перекисью, по краю нанесли зеленку и заклеили лейкопластырем, и цена возросла до 500", – заявила Дольчук.

При этом, сотрудники медпункта отказались давать чеки за оказанные услуги.

Facebook Татьяна Дольчук

Новости
В Киеве вспыхнул громкий скандал вокруг магазина известной торговой сети

Соответствующий инцидент вызвал значительный резонанс в сети.

"Меня разозлило. Имеют ли право они заниматься вымогательством?" – пишет Анна Гонтаренко.

"Безобразие", – подчеркнул Yuri Grekov.

"Это по-нашему. Ужас! Позор!" – заявила Ольга Ткаченко.

"Это точно медпункт? На транспортную компанию больше смахивает", – отметила Алла Сельтова.

"А зачем туда ехать? Хотите сервиса – езжайте на курорты Европы", – резюмировала Люда Седова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети разгорелся скандал из-за поборов.

Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости