"Пластырь за 500 грн": в сети разгорелся скандал вокруг популярного в Украине горнолыжного курорта

В сети разгорелся скандал вокруг популярного в Украине горнолыжного курорта Драгобрат, где местный медпункт заставил туристов заплатить 500 грн за первую помощь пострадавшему во время отдыха ребенку.

Свою историю о произошедшем на Драгобрате в Facebook опубликовала Татьяна Дольчук.

"Наболело, накипело, удивило! Отдыхаем на Драгобрате, взяли малышке инструктора, пока увлеченный парень пытался научить ребенка поворачивать и забылся о том, что лучше малюткам палки не давать, малая зарядила себе палкой в лоб, и как закон подлости рассекла висок, и дальше начался треш. Инструктор несся за мамой, дабы напомнить, что нужно оплатить его услуги", – отметила Дольчук.

Однако, по ее словам, самое интересное произошло в медпункте.

"Вместо того, что бы спросить, что с ребенком, нам задали вопрос есть ли у нас деньги и сразу предупредили, что их услуги платные – прием 400 грн! Осмотрев ребенка, ранку обработали перекисью, по краю нанесли зеленку и заклеили лейкопластырем, и цена возросла до 500", – заявила Дольчук.

При этом, сотрудники медпункта отказались давать чеки за оказанные услуги.

Facebook Татьяна Дольчук

Новости В Киеве вспыхнул громкий скандал вокруг магазина известной торговой сети

Соответствующий инцидент вызвал значительный резонанс в сети.

"Меня разозлило. Имеют ли право они заниматься вымогательством?" – пишет Анна Гонтаренко.

"Безобразие", – подчеркнул Yuri Grekov.

"Это по-нашему. Ужас! Позор!" – заявила Ольга Ткаченко.

"Это точно медпункт? На транспортную компанию больше смахивает", – отметила Алла Сельтова.

"А зачем туда ехать? Хотите сервиса – езжайте на курорты Европы", – резюмировала Люда Седова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети разгорелся скандал из-за поборов.