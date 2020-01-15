"Плановые действия": в ГНС прокомментировали "обыски" СБУ

В Государственной налоговой службе опровергли информацию об обысках у руководителя госоргана Сергея Верланова.
Официальное заявление появилось вечером в среду, 15 января, после того, как ложные данные распространили в СМИ.
"Пресс-служба ГНС сообщает следующее. Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланов или других руководителей подразделений не проводится", – пояснили в ГНС.
В ГНС прокомментировали "обыски" СБУ
112 Украина
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