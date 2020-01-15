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15 января • обновлено в 19:58
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"Плановые действия": в ГНС прокомментировали "обыски" СБУ

1.1т
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В Государственной налоговой службе опровергли информацию об обысках у руководителя госоргана Сергея Верланова.

Официальное заявление появилось вечером в среду, 15 января, после того, как ложные данные распространили в СМИ.

"Пресс-служба ГНС ​​сообщает следующее. Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланов или других руководителей подразделений не проводится", – пояснили в ГНС.

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В ГНС прокомментировали "обыски" СБУ

В ГНС прокомментировали "обыски" СБУ

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины устроила масштабный обыск на Ривненской таможне.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Государственная налоговая служба (ГНС)
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