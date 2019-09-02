План не выполнен: госбюджет столкнулся с новыми проблемами

В августе 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 8,7 млрд грн, при этом таможня отстает уже десятый месяц подряд.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, в августе таможня собрала 25,2 млрд грн вместо 31,4 запланированных – это –19,59% к плану. При этом, экономист отметил, что проблема с контрабандой в стране остается актуальной.

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Налоговая служба собрала 50,2 млрд – это –3,3 млрд к плану (–6,11%). Поступления в местные бюджеты в августе составили 26, 2 млрд при плане 22,3. Показатель превысил прогноз на 16,22%.

В целом, госбюджет в августе выполнен на 90,97%: при плане 96,3 млрд грн собрали 87,6 млрд.

Компаниец также обнародовал итоги за восемь месяцев 2019 года: поступление не выполнено на 31,3 млрд грн. Отмечается, что вместо запланированных 703 млрд собрали только 671,7 млрд грн.

Налоговая служба собрала 303,2 млрд грн при плане 300,1 млрд грн (+0,94%); таможня – 206,1 млрд грн при плане 231,4 млрд грн (–10,96%); местные бюджеты – 183 млрд грн при плане 178,6 млрд грн (+2,43%).

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При этом план по ЕСВ в Украине перевыполнили – собрали 176,5 млрд грн, что на 31,4 млрд грн больше, чем год назад (+21,66%).

"Фактически ситуацию в бюджете спасает рост зарплаты, который обеспечивает перевыполнение планов по поступлениям НДФЛ и ЕСВ", – добавил экономист.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

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