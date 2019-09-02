Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 21:51
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

План не выполнен: госбюджет столкнулся с новыми проблемами

1.9т Читать материал на украинском

В августе 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 8,7 млрд грн, при этом таможня отстает уже десятый месяц подряд.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, в августе таможня собрала 25,2 млрд грн вместо 31,4 запланированных – это –19,59% к плану. При этом, экономист отметил, что проблема с контрабандой в стране остается актуальной.

Новости
Заработок на облигациях: стало известно, как Украина резко пополнила бюджет

Госбюджет Украины: возникли новые проблемы

Госбюджет Украины: возникли новые проблемы

focus.ua

Налоговая служба собрала 50,2 млрд – это –3,3 млрд к плану (–6,11%). Поступления в местные бюджеты в августе составили 26, 2 млрд при плане 22,3. Показатель превысил прогноз на 16,22%.

В целом, госбюджет в августе выполнен на 90,97%: при плане 96,3 млрд грн собрали 87,6 млрд.

Компаниец также обнародовал итоги за восемь месяцев 2019 года: поступление не выполнено на 31,3 млрд грн. Отмечается, что вместо запланированных 703 млрд собрали только 671,7 млрд грн.

Налоговая служба собрала 303,2 млрд грн при плане 300,1 млрд грн (+0,94%); таможня – 206,1 млрд грн при плане 231,4 млрд грн (–10,96%); местные бюджеты – 183 млрд грн при плане 178,6 млрд грн (+2,43%).

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Facebook Владимира Компанийца

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Facebook Владимира Компанийца

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами

Facebook Владимира Компанийца

При этом план по ЕСВ в Украине перевыполнили – собрали 176,5 млрд грн, что на 31,4 млрд грн больше, чем год назад (+21,66%).

"Фактически ситуацию в бюджете спасает рост зарплаты, который обеспечивает перевыполнение планов по поступлениям НДФЛ и ЕСВ", – добавил экономист.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Явный признак того, что Рашка фсьё!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...