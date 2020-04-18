План Кремля по защите россиян от коронавируса высмеяли в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнес и граждане сталкиваются с проблемами, пытаясь воспользоваться послаблениями, которые власти инициировали в рамках борьбы с коронавирусом, чем вызвал шквал критики в соцсетях.

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Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают первую неделю работы мер поддержки, Песков сказал: "Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами".

Между тем в соцсетях уже начали живо обсуждать это. В частности, пользователь Проф. Преображенский подчеркнул следующее: "Странно. Штрафы новые ввели. Уголовные статьи новые ввели. Налоги новые ввели. В чем же дело? Наверное, надо ещё штрафовать тех людей, чьи доходы упали. Должно помочь".

Его поддержали и другие. К примеру, Преподобный Flacon, пошутил, что "можно еще убивать бедных. Для статистики".

СантаБарбара уверена, что российские власти забыли "поднять цену на бензин. А то, ишь, разъездились..."

Пользователь torbey подчеркнул следующее: "Действительно, все анти коронавирусные меры максимально монетизированы, а результата нет. Ни для экономики, ни против эпидемии. Пора стрелять начинать..."

А вот Павел Никитин пошутил, что просто не успели провести "правильный" опрос. "Сейчас Левада с ВЦИОМ бизнес опросят и будет тебе достаточная эффективность", - написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в России в связи с пандемией коронавируса отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

Тем временем в России всего за сутки количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2558, в результате чего страна побила очередной антирейтинг по инфицированию COVID-19.