"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"

У жителей аннексированного Россией Крыма возникли сложности во время работы с китайским интернет-магазином AliExpress. В компании назвали произошедшее - техническим сбоем.

Специалисты компании работают над устранением неполадок, сообщил пресс-секретарь AliExpress в России Антон Пантелеев, передает "РИА Новости".

Напомним, при заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы по оплате заказа.

"У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над ее устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы. У ряда наших покупателей в разных регионах – в том числе и в Москве – могут возникать проблемы с проведением платежей", - сказал Пантелеев.

По его словам, проблемы могут быть несколько раз подряд вплоть до блокировки.

"Сбои будет устранены в течение месяца-двух, у некоторых пользователей они могут наблюдаться до осени", - добавил Пантелеев.

В сети оставили множество негативных отзывов по этому поводу: "Путин даст приказ создать СвинособакоЭкспресс", "Сбер тоже не рвется в Крым...", "Пи*дит супорт Алиэкспресса. Если включить VPN находясь в Крыму все платежи прекрасно проходят. Просто IP адреса полуострова находятся в черном списке", "Фейк. AliExpress с 2014 года в Крыму не работает", "Крым - оккупированная русскоговорящими орками территория Украины. Жизнь там начнется только после того, как вся русня сдрыснет за пролив", "До осени сказали, до осени. Держитесь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля стало известно, что в Крыму местные жители столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress.

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