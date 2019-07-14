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"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"

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У жителей аннексированного Россией Крыма возникли сложности во время работы с китайским интернет-магазином AliExpress. В компании назвали произошедшее - техническим сбоем.

Специалисты компании работают над устранением неполадок, сообщил пресс-секретарь AliExpress в России Антон Пантелеев, передает "РИА Новости".

Напомним, при заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы по оплате заказа.

"У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над ее устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы. У ряда наших покупателей в разных регионах – в том числе и в Москве – могут возникать проблемы с проведением платежей", - сказал Пантелеев.

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По его словам, проблемы могут быть несколько раз подряд вплоть до блокировки.

"Сбои будет устранены в течение месяца-двух, у некоторых пользователей они могут наблюдаться до осени", - добавил Пантелеев.

В сети оставили множество негативных отзывов по этому поводу: "Путин даст приказ создать СвинособакоЭкспресс", "Сбер тоже не рвется в Крым...", "Пи*дит супорт Алиэкспресса. Если включить VPN находясь в Крыму все платежи прекрасно проходят. Просто IP адреса полуострова находятся в черном списке", "Фейк. AliExpress с 2014 года в Крыму не работает", "Крым - оккупированная русскоговорящими орками территория Украины. Жизнь там начнется только после того, как вся русня сдрыснет за пролив", "До осени сказали, до осени. Держитесь!".

"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"
"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"
"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"
"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"
"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"
"Путин даст приказ": в Крыму почувствовали новые последствия "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля стало известно, что в Крыму местные жители столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым санкции Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, это очередная перемога?
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