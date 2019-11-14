Обвинения необоснованные: фигурант дела VAB Банка разнес претензии НАБУ и САП

Экс-заместитель главы НБУ, глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук заявил, что считает необоснованными подозрения силовиков в свой адрес по делу VAB Банка Олега Бахматюка.

Об этом он сообщил, комментируя обвинения со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, передает "Лига Финансы". Заявление было сделано в кулуарах Высшего антикоррупционного суда, где 14 ноября Писаруку избирают меру пресечения, отмечает издание.

Александр Писарук vesti.ua

Новости Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку в защиту компании Бахматюка

"Выдавая кредит VAB, НБУ действовал в рамках законодательства: у нас была оценка залогов от независимого оценщика, кроме того, две рецензии, в том числе от международной компании. Это само по себе давало нам определенный комфорт при выдаче кредита. Но помимо этого мы впервые в истории НБУ запросили личное поручительство собственника и обязательство докапитализировать банк", – сказал Писарук.

Он также отметил, что стабилизационный кредит был выдан при условии, что деньги пойдут на выплаты вкладчикам банка.

"Мы пытались спасти его от банкротства, поэтому собственник и подписал обязательство о докапитализации. Если бы не кредит НБУ, Фонду гарантирования (ФГВФЛ) пришлось бы выплачивать средства клиентам банка за свой счет, нагрузка на государство выросла бы", – утверждает он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует арестовать Писарука с возможностью внесения залога 30 млн грн.

За него готовы поручиться 14 человек, среди них – глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ Катерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, бывший глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, глава инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член набсовета Фармак и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

Отметим, что 13 ноября НАБУ сообщило о подозрении владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и бывшему главе правления Денису Мальцеву. Бахматюк в ответ заявил, что ему ничего официально не вручали.

"Я никуда не бегал, активно работаю", – прокомментировал бизнесмен сообщения о якобы побеге в связи с начавшимися 11 ноября задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

Бахматюк отметил, что в ближайшие дни продолжит переговоры с торговыми компаниями и инвесторами по ранее намеченной программе, однако затем планирует вернуться в Украину и будет работать с адвокатами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!