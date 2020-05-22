Операции Интертайп Втормет миллиардера Виктура Пинчука за 2015-2019 года могут быть фиктивными. Государственная налоговая служба требует выплатить 2 млрд налогов за этот период, которые не были уплачены из-за схем. Информацию подтвердила пресс-служба самой компании.

Корпорация Пинчука, разумеется, платить эти деньги не хочет. Пока Украина просит помощь у МВФ, медики работают на зарплату в 5-6 тысяч гривен, а пенсионеры получают по 2 тысячи, украинские миллиардеры привыкли не просто получать сверхприбыль, но и уклоняться от уплаты налогов. Разумеется, сам Интертайп Втормет не признал уклонение от уплаты и решение суда нет, поэтому и утверждать обратное будет как минимум неправильно.

Виктор Пинчук РБК-Украина

Многие годы миллиардеры, приближенные к власти, а некоторые, как Пинчук, имея родственников среди политиков, имели особое положение на рынке, особое отношение судов и правоохранителей. Пока одни должны платить налоги, другие, пользуясь своим уникальным положением, делиться с государством не привыкли.

Налоги бизнеса – дороги, пенсии, зарплаты бюджетников. И пока, к примеру, в США любого миллиардера за уклонение от уплаты налогов могут посадить, у нас богатейшие люди еще и спорят с тем, должны ли они платить налоги, или нет.

И пока крупный бизнес не начнет платить налоги, несмотря на свое положение, наличие каналов, влияния на политиков и лоббистов, ситуация в стране не изменится к лучшему. Не может быть отдельных "избранных". Уплата налогов как смерть – обязательна для всех. И то, что налоговая уже осмелилась обратиться с претензии к корпорации Пинчука – уже хороший знак. Теперь же важно, чтобы дело довели до логического конца, а не спустили на тормозах, как это часто бывает.

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