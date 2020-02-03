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3 февраля • обновлено в 16:10
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Пинчук может продать газовый бизнес в Украине – СМИ

1.3т
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Украинский бизнесмен Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.

"Geo Alliance выставлена на продажу", – сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники на рынке.

В то же время пресс-служба газодобывающей компании и пресс-секретарь Пинчука отказались комментировать данное заявление.

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При этом один из бизнес-партнеров украинского олигарха опроверг информацию о продаже Geo Alliance. По его словам, эти данные он "получил из первых уст", то есть от Пинчука.

Однако источник настаивает на своей информации и приводит три аргумента:

  • Решение о продаже Geo Alliance рассматривается Пинчуком параллельно с продажей второго "неключевого" бизнеса – банка "Кредит Днепр".

  • Geo Alliance продается по согласованию с Vitol. Таким образом, речь идет о продаже 100% газового бизнеса.

  • У Пинчука оценивают Geo Alliance в 300 млн долларов, но эту цену считают откровенно завышенной.

По словам источника, чтобы оправдать заявленную стоимость, основатель EastOne взялся "накачивать" свой газовый бизнес новыми активами.

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Виктор Пинчук пользовался услугами американского лоббиста Дага Шоэна в качестве репетитора английского языка. За его помощь он заплатил сотни тысяч долларов.

Ранее стало известно о тайном визите Пинчука в Администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре пресс-секретарь главы государства раскрыла подробности.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок газа
Персона
Виктор Пинчук
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Значит выжать из недр уже нечего
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