"Пилим Россиюшку по-крупному": в сети показали истинную цену оккупации Крыма

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти требуют все больше денег из бюджета РФ якобы для восстановления и реконструкции полуострова.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter. Он в частности подчеркнул, что в Севастополе так называемый губернатор Дмитрий Овсянников потребовал дополнительных 500 млн рублей (205 млн грн) на реконструкцию парка Победы.

"Крым. Миллиарда на нанореконструкцию парка Победы оккупантам оказалось мало - Овсянникову кремлевский чекист выделит еще 500 млн деревянных, вытянутых под крики "Крымнаш" из карманов "дорогих россиян". Пилим Россиюшку по-крупному", - сказано в сообщении.

Крым. Миллиарда на нанореконструкцию парка Победы оккупантам оказалось мало - Овсянникову кремлевский чекист выделит еще 500 млн деревянных, вытянутых под крики "Крымнаш" из карманов "дорогих россиян". Пилим россиюшку по-крупному https://t.co/QZCDsLfgQR — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июля 2019 г.

В комментариях пользователи возмутились по поводу ситуации: "Падаждите!!!! Была же информация что парк все. Там будет город-сад. Что под старое исчо денег просют?", "Исскуственно распиленная и умирающая, встанет, через сотню лет, на костях под другим именем! И отрекутся от прошлого и пройдут сотню лет, пока не прийдет конец старому. Откроются веки и по новому взглянем не мы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на официальные заявления оккупационных властей, ситуация с туристами весьма плачевная.

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