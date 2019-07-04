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"Пилим Россиюшку по-крупному": в сети показали истинную цену оккупации Крыма

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В аннексированном Россией Крыму так называемые власти требуют все больше денег из бюджета РФ якобы для восстановления и реконструкции полуострова.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter. Он в частности подчеркнул, что в Севастополе так называемый губернатор Дмитрий Овсянников потребовал дополнительных 500 млн рублей (205 млн грн) на реконструкцию парка Победы.

"Крым. Миллиарда на нанореконструкцию парка Победы оккупантам оказалось мало - Овсянникову кремлевский чекист выделит еще 500 млн деревянных, вытянутых под крики "Крымнаш" из карманов "дорогих россиян". Пилим Россиюшку по-крупному", - сказано в сообщении.

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В комментариях пользователи возмутились по поводу ситуации: "Падаждите!!!! Была же информация что парк все. Там будет город-сад. Что под старое исчо денег просют?", "Исскуственно распиленная и умирающая, встанет, через сотню лет, на костях под другим именем! И отрекутся от прошлого и пройдут сотню лет, пока не прийдет конец старому. Откроются веки и по новому взглянем не мы".

"Пилим Россиюшку по-крупному": в сети показали истинную цену оккупации Крыма
"Пилим Россиюшку по-крупному": в сети показали истинную цену оккупации Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на официальные заявления оккупационных властей, ситуация с туристами весьма плачевная.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымсоцсетиРоссиябюджет
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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