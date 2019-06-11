Пили шампанское: Коболев со своей девушкой засветились в элитном ресторане

Главу "Нафтогаза" Андрея Коболева вместе со спутницей заметили в одном из элитных ресторанов Киева – "Прага".

Как сообщает "Страна", на выходных чиновник проводил время на летней террасе заведения, который находится в районе ВДНХ.

Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское. Отметим, что в "Праге" самая дешевая бутылка такового стоит 3800 гривен. А вот салаты стартуют от 182 грн за блюдо из овощей с сыром фета, за салат с угрем и авокадо придется заплатить 397 грн.

Пара провела на террасе около двух часов, они трапезничали и вели беседу. По словам персонала одного из ресторанов, где часто появляется чиновник, он – хороший клиент и оставляет щедрые чаевые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коболев получал годовую зарплату в размере около двух миллионов долларов в год.

20 марта действующий контракт с Коболевым решили продлить еще на год. При этом, оклад чиновника потребовали снизить вдвое.

Позже стало известно, что НАК засекретил оклад своего руководителя.

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