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МирСпорт

"Пикирующее падение": России предрекли доллар по 150 рублей

12тЧитать новость на украинском

Российская валюта начала пикирующее падение и уже в сентябре она может торговаться по 150 рублей за доллар.

"То есть рубль может обесцениться в несколько раз", – заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук в эфире ObozTV.

По ее словам, даже разговоры о санкциях вызвали значительное колебание курса российской валюты .

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"Представьте, что будет, когда они будут реальными и будут касаться внешнего долга России. Когда будут запрещены банковские операции, заморожены их счета и все что касается их банковских долговых обязательств. Они не смогут перекредитоваться, а у них страшные долги", – заявила Верещук.

Эксперт отметила, что в этом случае может возникнуть биржевая паника и падение котировок российских облигаций.

Напомним, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
У кого страшные долги? У России? Ахуеть долбоебы кастрюльные
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1
1
Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Ivan Rus, конченый тролль- ты вЯликий эксперт вне всякого сомнения,да только с куриным мозгом тебе тут делать не)(уй ,сиди на ватных ресурсах успокаивай своими экономическими высерами своё стадо баранов,они безусловно поверят и перестанут скупать баксы и забирать свои вклады с "супер надёжных банков“
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Самарский Валера
Самарский Валера
фантазия слабовата у ыкспердки,степашка по 200 ещё эвон когда ванговал.......))))))))))))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ВВПутин, после гибели "Курска": "и эти десятидоллоровые шлюхи называют себя женами?" Да, вся рассея - десятидоллоровые шлюхи! Путин так сказал! И не пиздеть на меня, десятидолларовые....
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Самарский Валера
Самарский Валера
Бешенство матки, Согласен, вы подешевше будет,по баксу согласные?
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2
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Бешенство матки, да тебя стерилизовать нужно, животное.
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