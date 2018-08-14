"Пикирующее падение": России предрекли доллар по 150 рублей

Российская валюта начала пикирующее падение и уже в сентябре она может торговаться по 150 рублей за доллар.

"То есть рубль может обесцениться в несколько раз", – заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук в эфире ObozTV.

По ее словам, даже разговоры о санкциях вызвали значительное колебание курса российской валюты .

"Представьте, что будет, когда они будут реальными и будут касаться внешнего долга России. Когда будут запрещены банковские операции, заморожены их счета и все что касается их банковских долговых обязательств. Они не смогут перекредитоваться, а у них страшные долги", – заявила Верещук.

Эксперт отметила, что в этом случае может возникнуть биржевая паника и падение котировок российских облигаций.

Напомним, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.