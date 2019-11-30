Продажа земли иностранцам: в "Слуге народа" назвали сроки референдума

Референдум о продаже земли в Украине иностранцам состоится не ранее 2022-2023 года.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. В программе "Острый вопрос" на ObozTV она разъяснила механизмы открытия рынка земли в Украине.

"Сейчас мы не собираемся открывать рынок земли для иностранцев. Сейчас мы говорим о том, что с 1 октября 2020 года рынок земли откроется для украинцев, украинских компаний (которыми полностью владеют украинцы), и украинских фермерских хозяйств", – заявила Пидласа.

Она подтвердила, что в законопроекте №2178-10, который Рада уже приняла в первом чтении, действительно содержится норма о том, что с 2024 года рынок земли в Украине открывается и для иностранцев.

"Но это положение вступит в силу только после всеукраинского референдума по этому вопросу", – подчеркнула депутат.

"В заключительных положениях законопроекта будет написано, что такие-то и такие-то нормы, в которых идет речь о продаже земли иностранцам, могут вступить в силу только в случае позитивного решения украинских граждан на всеукраинском референдуме. Т.е. нормы в законе есть. Но они не вступят в силу. Это абсолютно нормальная юридическая конструкция, которая может работать", – пояснила она.

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Пидласа обратила внимание, что на данный момент в Украине нет законодательства о проведении референдумов. Поэтому "Слуга народа" сейчас готовит пакет законопроектов о народовластии.

"К примеру, один из них будет о возможности отзыва народного депутата гражданами, которые его делегировали на округе. А еще одним из законопроектов в этом пакете будет законопроект о всеукраинском референдуме. Он будет регламентировать механизмы проведения, причины, кто может объявлять референдум, как он проходит и т.д.", – рассказала политик.

Пидласа резюмировала, что механизм открытия рынка земли для иностранцев включает в себя такие этапы:

сначала законопроект об обороте рынка земли принимается во втором чтении (по ее мнению, это произойдет уже в декабре 2019 года);

потом принимается закон о всеукраинском референдуме ;

с 1 октября 2020 года рынок земли открывается для украинских компаний , фермеров и физических лиц;

через 2-3 года после этого (т.е. в 2022-2023 году) проходит всеукраинский референдум , на котором граждане решают, можно ли допустить на рынок иностранцев и иностранные компании;

если решение референдума позитивное – вступают в силу положения о продаже земли иностранцам, прописанные в законопроекте 2019 года.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть рынок земли для иностранцев лишь в том случае, если это решение одобрят граждане на всеукраинском референдуме.

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