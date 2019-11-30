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30 ноября • обновлено в 11:29
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Продажа земли иностранцам: в "Слуге народа" назвали сроки референдума

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Референдум о продаже земли в Украине иностранцам состоится не ранее 2022-2023 года.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. В программе "Острый вопрос" на ObozTV она разъяснила механизмы открытия рынка земли в Украине.

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"Сейчас мы не собираемся открывать рынок земли для иностранцев. Сейчас мы говорим о том, что с 1 октября 2020 года рынок земли откроется для украинцев, украинских компаний (которыми полностью владеют украинцы), и украинских фермерских хозяйств", – заявила Пидласа.

Она подтвердила, что в законопроекте №2178-10, который Рада уже приняла в первом чтении, действительно содержится норма о том, что с 2024 года рынок земли в Украине открывается и для иностранцев.

"Но это положение вступит в силу только после всеукраинского референдума по этому вопросу", – подчеркнула депутат.

"В заключительных положениях законопроекта будет написано, что такие-то и такие-то нормы, в которых идет речь о продаже земли иностранцам, могут вступить в силу только в случае позитивного решения украинских граждан на всеукраинском референдуме. Т.е. нормы в законе есть. Но они не вступят в силу. Это абсолютно нормальная юридическая конструкция, которая может работать", – пояснила она.

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Пидласа обратила внимание, что на данный момент в Украине нет законодательства о проведении референдумов. Поэтому "Слуга народа" сейчас готовит пакет законопроектов о народовластии.

"К примеру, один из них будет о возможности отзыва народного депутата гражданами, которые его делегировали на округе. А еще одним из законопроектов в этом пакете будет законопроект о всеукраинском референдуме. Он будет регламентировать механизмы проведения, причины, кто может объявлять референдум, как он проходит и т.д.", – рассказала политик.

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Пидласа резюмировала, что механизм открытия рынка земли для иностранцев включает в себя такие этапы:

  • сначала законопроект об обороте рынка земли принимается во втором чтении (по ее мнению, это произойдет уже в декабре 2019 года);

  • потом принимается закон о всеукраинском референдуме;

  • с 1 октября 2020 года рынок земли открывается для украинских компаний, фермеров и физических лиц;

  • через 2-3 года после этого (т.е. в 2022-2023 году) проходит всеукраинский референдум, на котором граждане решают, можно ли допустить на рынок иностранцев и иностранные компании;

  • если решение референдума позитивное – вступают в силу положения о продаже земли иностранцам, прописанные в законопроекте 2019 года.

Власти Украины пообещали не продавать землю иностранцам до проведения референдума

Власти Украины пообещали не продавать землю иностранцам до проведения референдума

112.international

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть рынок земли для иностранцев лишь в том случае, если это решение одобрят граждане на всеукраинском референдуме.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Рынок земли в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Роксолана Пидласа
Место
Украина
Теги
Земля референдум Партия Слуга народа
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
классная разводка для лохлов - к тому моменту уже вся земля будет выкуплена олигархами и перепродана через офшоры
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