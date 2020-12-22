Philip Morris подал иск против Украины в международный арбитраж

Philip Morris International подал иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины из-за штрафа Антимонопольного комитета по делу оптового дистрибьютора "Тедис Украина", который затронул и саму компанию.

В частности, АМКУ оштрафовал Philip Morris International на 1,2 млрд грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", – заявил генеральный директор Philip Morris Ukraine Костас Салварас.

По его словам, иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, США) в связи с "нарушением соглашений о взаимной защите инвестиций".

"Решение Комитета нарушило права компаний PMI в соответствии с соглашениями между США и Украиной и между Швейцарией и Украиной о справедливом и равноправном режиме их инвестиций в Украину и защите от произвольных и дискриминационных действий из-за причинения вреда", – резюмировал Салварас.

В чем суть дела "Тедиса"

АМКУ обратил внимание на компанию-монополиста еще в 2016 году. Тогда Антимонопольный комитет выдвинул громкие обвинения против "Тедис Украина".

"В 2011–2012 годах четыре производители сигарет сократили количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему – Tedis Ukraine. Как следствие, в 2013 году последний стал монополистом на рынке с долей 99,43%. В общем сумма штрафов по указанному делу достигла 6,5 млрд грн", – заявил Антимонопольный кабинет.

Участники дела:

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (должен уплатить 370 млн грн штрафа) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн) "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн) "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистрибьютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Стоит отметить, что из указанных 6,5 млрд грн штрафов 3,4 млрд должен заплатить в госбюджет непосредственно сам Tedis. Штраф был наложен еще в ноябре 2019 года. Прошел год, а Tedis штраф не платит. Стоит отметить, что это самый большой штраф в истории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 29 июля, рассмотрев жалобу табачного посредника-монополиста – компании "Тедис", оставил в силе предыдущее решение суда об аресте счетов компании.

В августе стало известно, что Высший хозяйственный суд Киева отказал "Тедису", "Бритиш амэрикэн Тобакко" и "Империал Тобакко" в исках о признании штрафа АМКУ безосновательным.

11 сентября Северный апелляционный хозсуд принял решение, которым отказал компании "Лидертано Холдингс" в удовлетворении иска о признании недействительным решения АМКУ о штрафе.

Ранее мы подробно писали о том, почему дело "Тедиса" стало таким важным для Украины.