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28 апреля • обновлено в 17:07
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ПФУ назвал украинцев с самой высокой пенсией: около 50 тысяч

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Средняя пенсия бывших судей составила около 50 000 гривень, в то время большинство остальных пенсионеров получают чуть больше 3 тысяч.

Соответствующую информацию предоставили в Пенсионном фонде Украины во вторник, 28 апреля.

"По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты – 3 170,14 грн", - сообщается на сайте ПФУ.

По данным ПФУ, выплаты получали:

  • пенсии по возрасту – 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;

  • по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;

  • в связи с потерей кормильца – 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;

  • за выслугу лет – 218 988 человек, средняя пенсия – 2 882,06 грн;

  • социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;

  • пожизненное денежное содержание судей – 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.

Стало известно, кому положена пенсия в 50 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Пенсионный фонд Накопительная пенсия
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий кастовый режим.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, правда, что на мове "собутыльник" будет "сопляжечник"? )
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Zhikharev Dmitry, а у мокшів слово "СРАВНИ" - це вони срали чи ні? )))))
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