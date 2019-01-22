Певца-героя ''ДНР'' исключили из санкционного списка ЕС: в чем причина

Европейский Союз исключил с санкционного писка российского певца и так называемого "героя ДНР" Иосифа Кобзона.

Решение опубликовано во вторник в Официальном журнале ЕС. Ранее певец попал под санкции из-за действий относительно Украины.

"После смерти лица Совет ЕС считает, что запись в отношении этого лица следует изъять ... Запись, касается следующей лица, изымается из списка, приведенного в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014: 150 Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в тексте решения.

Иосиф Кобзон BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Украина лишила Иосифа Кобзона госнаград.

Отметим, что Украина также ввела санкции против пропагандиста Дмитрия Киселева. Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

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