Стало известно, кому продадут государственные банки Украины

Правительство планирует продать часть капитала ''Ощадбанка'' и Укргазбанка международным финансовым организациям. Это будет первым шагом в приватизации государственных банков.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он заверил, что присутствие таких организаций в капитале вышеуказанных банков даст им доступ к международной экспертизе, знаниям и высокому качеству управления.

"Это даст месседж будущим инвесторам о том, что в банках все процессы налажены. Даст им уверенность и соответственно увеличит стоимость этих банков", – уточнил Пономаренко.

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По его словам, приватизация необходима по той причине, что на сегодняшний день слишком большая доля финансового рынка Украины находится в руках государственных банков. Это является следствием экономического кризиса и вынужденной национализации ПриватБанка.

"И мы понимаем, что действительно это проблема и нужно уменьшать государственную долю, потому что это бизнес. А наиболее эффективный бизнес – частный. Поэтому Минфин, как акционер этих банков, ведет работу, направленную на вывод этих банков на приватизацию", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в госбюджет Украины поступило лишь 300 млн грн. от приватизации государственных предприятий. В итоге в правительстве приняли решение компенсировать недополученные средства дополнительным объемом внутренних заимствований.

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