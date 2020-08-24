Первые чипсы создали случайно, а в СССР их ели с вареньем: ТОП фактов о популярном лакомстве

Самое популярное блюдо фаст-фуда создали в США. 160 лет назад шеф-повар Джордж Крам случайно приготовил первые картофельные чипсы.

OBOZREVATEL в честь дня рождения чипсов – 24 августа – собрал для вас малоизвестные факты о неизменном блюде в рационе каждого любителя фаст-фуда.

Местом рождения этого популярного блюда является городок Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк,

История создания довольно забавная, ведь произошло это случайно. Один из посетителей ресторана Moon's Lake Lodge отказался есть заказанную жареную картошку, так как кусочки были слишком толсто нарезанные. Разъяренный повар Крам тонко раздробил картофель, посыпал его солью и обжарил в масле.

Moon's Lake Lodge Википедия

К удивлению самого шеф-повара, клиент просто не смог скрыть восхищения от этого блюда. Оценив изобретение своего повара, ресторан включил чипсы в меню под названием Saratoga Chips, что в переводе означает "саратогские чешуйки". Это был триумфальный День рождения чипсов.

Постепенно они начали набирать популярность. В 1860 году Крам открыл ресторан, в котором на столах всегда стояли чипсы.

Известно, что изобретатель чипсов дожил до 92 лет. Одним из его секретов долголетия было то, что он никогда не употреблял в пищу свое изобретение. Злые языки утверждали, что он ненавидел чипсы.

Чипсы являются очень вредным продуктом Eda.ru

160 лет назад, во времена когда чипсы можно было увидеть только в ресторанах, они были дорогим удовольствием. Картофельные ломтики считали лакомством элиты и продавали только в дорогих заведениях.

В 1932 году Херман Лэй учредил в Нэшвилле, штат Теннесси, марку Lay's. Это первый национальный бренд чипсов и, соответственно, самый старый из доживших до наших дней.

Марка Lay's – самый старый производитель чипсов Easydine.ru

Для того, чтобы сделать 1 килограмм чипсов, нужно переработать 4-5 килограммов картофеля.

Основатель компании "Фрито-лэй", почти разорившийся производитель мороженого Элмер Дулин, купил в 1922 году рецепт производства чипсов за 100 долларов. Сейчас компания перерабатывает 5 миллионов тонн картофеля в год и является одним из крупнейших производителей хрустящего картофеля.

Какими были чипсы в СССР

Так вот, изначально хрустящий картофель в СССР носил очень странное название: чибсы. Название не прижилось скорее всего, ввиду своей странности, но в официальных документах оно встречалось довольно часто.

В СССР лакомство сначала называли чибсы zen.yandex.ru

Первые в Советском Союзе чипсы, которые появились в 1963 году и назывались "Хрустящий картофель Московский в ломтиках", производились в Москве, на предприятии Моспищекомбинат № 1, позднее именовавшимся МЭКПП "Колосс".

Упаковка чипсов в СССР zen.yandex.ru

Делали первые советские чипсы из сортов картофеля, которые имели обязательно белую мякоть, небольшие глазки, мало сахара и много крахмала – иначе сахар при жарке превращался в карамель, что ухудшало внешний вид и вкус готовых картофельных ломтиков. А большое содержание крахмала было нужно для того, чтобы чипсы меньше поглощали масла при жарке, лучше держали форму и приобретали насыщенный вкус.

Картофель чистили, резали специальными машинами на тонкие ломтики (около 1,5-2 мм), затем промывали водой в специальных вращающихся барабанах, чтобы ломтики не слипались. Жарили картошку в рафинированных маслах - как в традиционном растительном, так и в арахисовом или кукурузном. Готовые ломтики оценивались по таким параметрам: они должны были иметь светло-желтый цвет, вкус и запах как у только что поджаренного картофеля, хрустящую структуру.

Чипсы в СССР продавались в картонных коробках zen.yandex.ru

А вот добавки к первым советским чипсам были странные: помимо традиционных соли и глутамата натрия, к картофелю добавляли сахарную пудру с ванилином, острые сорта сыра и даже варенье.