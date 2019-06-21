"Первое разбойное нападение": на Луганщине взорвали авто инкассаторов ПриватБанка

В Луганской области преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка.

"Взрывчатка была заложена на маршруте движения автомобиля между селом Николаевка и селом Врубовка Попаснянского района", – сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, взрыв должен был вывести машину из строя, но оказался недостаточно мощным для бронированного авто и только вызвал незначительные повреждения.

"Поэтому злоумышленники не решились напасть на инкассаторов. Областной криминальной полицией и военной прокуратурой по данному факту открыты производства", – заявил Клименко.

Он также отметил, что вопрос о нападении находится на личном контроле руководства области и правоохранительных органов.

"Это первое разбойное нападение на инкассаторов. Задача правоохранителей, чтобы оно стало последним, поэтому преступление должно быть раскрыто в максимально сжатые сроки. Вопрос находится на личном контроле руководства области и правоохранительных органов", – резюмировал Клименко.

В Луганской области преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка Facebook Юрий Клименко

В Луганской области преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка Facebook Юрий Клименко

В Луганской области преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка Facebook Юрий Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Одессе напали на инкассаторов "Ощадбанка".

В результате ЧП они получили ранения. Злоумышленники, которые украли 3 млн грн, скрылись с места преступления на бежевом Lexus.

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