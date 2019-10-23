Первая зарплата правительства: сколько получили министры

В Украине новые министры получили свою первую зарплату – в основном их доходы оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников.

Меньше всех за сентябрь получил министр экономики Тимофей Милованов – 15,1 тысячи гривен. При этом его предшественник Степан Кубив в июле заработал 43,3 тысячи гривен, сообщают "Вести".

Новому министру юстиции Денису Малюське начислили за сентябрь 20,7 тысячи гривен, а у прошлого главы ведомства Павла Петренко ежемесячный доход колебался в пределах 38–70 тысяч гривен.

Министр обороны Андрей Загороднюк зарабатывает в месяц 19,5 тысячи гривен, а Степан Полторак получал в среднем за свою службу 70–85 тысячи гривен.

Оставшаяся в правительстве глава Минфина Оксана Маркарова стала зарабатывать меньше. Ее зарплата в сентябре составила 36,3 тысячи гривен, а в прошлом году она получала в среднем 50 тысяч гривен в месяц.

Аналогичная история и с главой МВД Арсеном Аваковым, которому до этого начисляли в пределах 50 тысяч гривен, а в сентябре – около 34 тысяч гривен.

В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка за месяц заработал 131,7 тысячи гривен. Его предшественник Юрий Луценко получал в среднем около 100 тысяч гривен.

В основном доходы новых топ-чиновников оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников "Вести"

В основном доходы новых топ-чиновников оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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