Первая ласточка: Николаев может остаться без воды из-за предприятия Коломойского

В Николаеве с 10:00 16 июля водоснабжение абонентам ГКП "Николаевводоканал" будет снижено из-за остановки производства жидкого хлора предприятием "Днепр-Азот", которое принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

"...Поставщик МКП "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору. Количество хлора для полного обеспечения процесса ограничено", - сообщает пресс-служба МКП "Николаевводоканал".

Отмечается, что объемы водоснабжения будут сокращены "до нормализации поставок жидкого хлора".

При этом в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации заявили, что запасов хватит до 20-22 июля.

"Если поставки гипохлорита натрия продолжаются без особых проблем, то поставки жидкого хлора существенно затруднены. Крупнейшим потребителем жидкого хлора является МКП "Николаевводоканал", где его имеющихся запасов хватает до 20-22 июля. Руководством предприятия осуществляются мероприятия по поиску дополнительных поставщиков жидкого хлора в условиях необходимости соблюдения процедуры конкурсных закупок", - подчеркнули в мэрии.

Как известно, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой. на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины хлора осталось на срок от недели до 20 дней.

Отметим, "ДнепрАзот", аффилированный Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка, находится в Каменском. Ранее глава правления предприятия Сергей Сидоров заявил, что причиной остановки завода стало подорожание природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия.

По словам властей, если завод срочно не возобновит свою работу, то подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.

Полностью заменить продукцию "ДнепрАзота" в ближайшее время, как и перейти на новый метод обеззараживания, невозможно. Ассоциация водоканалов уже обратилась в СНБО и Кабинет министров.

"В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. О сложной ситуации ассоциация "Укрводоканалэкология" сообщила правительству с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора", - заявили ранее в Ассоциации "Укрводоканалэкология".

Ранее OBOZREVATEL решил узнать у читателей, верят ли они в цивилизованное решение такой масштабной проблемы общенационального масштаба и какие методы для этого предлагают.

Согласно итогам проведенного опроса, 62% его участников предложили национализировать завод, который снабжает коммунальные предприятия главным обеззараживающим средством.